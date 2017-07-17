قال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، الإثنين، إن مصر قررت فرض تأشيرة على القطريين الراغبين بدخول اراضيها ابتداءً من الخميس المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن “تعليمات وصلت إلى مصلحة جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية بتطبيق النظام الجديد”.

وأشار إلى أن “التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من السفارات المصرية بالخارج، وسيتم فرضها ليس فقط على المواطنين القطريين العاديين، وإنما أيضًا على حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة”.

ولفت إلى أن “التعليمات تضمنت استثناءً لأزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم، وكذلك الطلاب القطريين الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات الحكومية المصرية”.

وتابع أن “الاستثناء يتضمن السماح لهم بالدخول إلى مصر بتأشيرة سياحية تستخرج من مطار القاهرة لمدة 3 شهور، على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم مع مصلحة الجوازات”.

ولم يصدر حتى الساعة 11:40 (تغ) بيان من السلطات المصرية حول القرار، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الدوحة.

كان القطريون يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة تمامًا كبقية دول الخليج قبل اندلاع الأزمة الخليجية التي على إثرها أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر وأغلقت أجوائها أمام الطائرات القطرية.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

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