أعلن عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في دولة قطر، عن ميلاد ابن جديد لأمير البلاد الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، وذلك في الوقت الذي تتعرض له الدولة لأزمة خليجية بعد قطع عدد من الدول علاقاتها مع الدوحة.

وكشف بعض إخوة وأقارب أمير قطر عن اسم المولود الذي أُطلق عليه «محمد»، فيما لم يُعرف حتى الآن على من سُمي مثله اسم المولود الخامس من الذكور بالنسبة للشيخ «تميم».

وقد نشر الشيخ «جوعان بن حمد»، شقيق أمير قطر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، تهنئة للشيخ «تميم» بارك له فيها على رزقه بمولود جديد، قائلًا: «على البركة الرجال.. ويتربى بعزك.. محمد بن تميم».

من جانبهم، دشَّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسمًا حمل اسم «محمد بن تميم»، شاركوا فيه بالتغريدات التي هنأوا من خلالها الأمير بمولوده الجديد.

ويقول الرياضي القطري «جاسم بن ثاني»: «#محمد_بن_تميم هو فرحة قطر الجديدة.. عندما يكبر بإذن الله سيخبرونه بأن والده #تميم_المجد انتصر عليهم في سنة قدومه الى الدنيا». وأضاف الناشط الخليجي الشهير «ناصر خان»: «المغردين اللي يهاجمونا من الإمارات، اليوم خذوا راحتكم احنا راح نكون مشغولين بالمولود الجديد».

كما تابع «فيصل بن جاسم آل ثاني»: «ومقدمه ان شاء الله علامة خير ونصر، بورك لك سمو الامير في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره».

جدير بالذكر أن أميرقطر، الشيخ «تميم بن حمد»، يبلغ من العمر 37 عامًا، تزوج في 8 يناير/كانون الثاني 2005 وله سبعة من المواليد من «جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني»، وأنجبا «المياسة» مواليد 2006، و«حمد» مواليد 2008، وعائشة «مواليد» 2010.

وفي عام 2009، تزوج الأمير من «العنود مانع الهاجري»، وأنجبا «نائلة» مواليد 2010، و«عبدالله» ولد في 2012، و«جاسم» في 2014 ، كما تزوج «تميم» من «نورة بنت هذال الرجباني الدوسري»، وأنجبا «جوعان» 2015، و«محمد» أخيرًا اليوم، 17 من يوليو/تموز الجاري.

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