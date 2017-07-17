أحرجَ المذيع بقناة الجزيرة “عثمان آي فرح”، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حينما أرادَ أن يطرحَ عليه سؤالاً خلال مشاركته في ندوةٍ صحفيّة بالمعهد الملكي للدراسات الدولية في لندن.

ولدى قيام صحفي الجزيرة، بالتعريف عن نفسه، سارعَ الوزير الإماراتيّ للقول إنه لا يُشاهد قناة الجزيرة، فردّ “آي فرح” عليه قائلاً “أنت لا تشاهد الجزيرة، لكنكم تضعون إغلاقها على رأس مطالبكم”.

وهاجم شبانّ عرب أنور قرقاش قبيل مشاركته في منتدى في لندن، واتهموه بالخيانة والعمالة للصهاينة وسألوه لماذا تقتل المصريين في مصر واليمنيين في اليمن وغيرها. وطالبوه بوقف الحصار الظالم علي قطر.

يذكر أن ما تعرف بـِ”قائمة المطالب” الـ13 التي وضعتها دول الحصار، واشترطت استجابة قطر لها، لعودة العلاقات معها، تضمنت مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة وشبكة الجزيرة الإعلامية، ولاقى المطلب ردود أفعال أدانته وعدّته تدخلاً في حرية الصحافة والإعلام.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أكدت الإثنين ضلوع دولة الإمارات ومسؤولين كبار فيها بجريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار الماضي.

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