وجه الإعلامي في قناة ، مجموعة من الرسائل إلى ، يحذرهم من الاستمرار في مهاجمة وقناة الجزيرة، مشيراً إلى استعداد القناة لفتح ما وصفها بـ”الصناديق النووية الاستقصائية السوداء”.

 

وأوضح ريان في مجموعة تغريدات له، أطلعت عليها “وطن”، أن دول الحصار هي التي بدأت الهجوم على قطر والجزيرة، وما زالت مستمرة بذلك على مدار 24 ساعة.

وقال: “هجومكم على قطر والجزيرة 24 ساعة يومياً لا يعادل تقريراً إخبارياً واحداً من 5 دقائق تبثه قناة الجزيرة”.

وأضاف: “نصيحة، توقفوا”.

 

ثم تابع ريان قوله: “نصيحة إلى فضائيات دول الحصار: فشلتم جميعاً ضد قطر وقناة الجزيرة، توقفوا، لا تدفعوا الجزيرة إلى فتح الصناديق النووية الاستقصائية السوداء”.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، والحصار الذي فرضته كل من والإمارات والبحرين ومصر على قطر، لا تزال وسائل الإعلام التابعة لهذه الدول تهاجم قطر وقناة الجزيرة، والترويج للاتهامات التي نفتها الدوحة حول علاقتها ودعمها للإرهاب.

 

وبدأت القصة عندما تعرضت وكالة الأنباء القطرية لعملية ، تم خلالها بث تصريحات مفبركة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قامت الدوحة على الفور بنفيها جملة وتفصيلاً. حسب تقرير نشره “هافنتغون بوست عربي”.

 

وقامت وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار على الفور بالترويج لهذه التصريحات، دون الالتفات إلى النفي القطري لها، فما بدا بأنها خطة كانت معدة من قبلهم لافتعال أزمة دبلوماسية مع الدوحة.

 

هذا الأمر كشفته وأكدته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وذلك نقلاً عن مسؤولين في أجهزة المخابرات الأميركية، الذين أكدوا أن رتبت لاختراق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تابعة للحكومة القطرية في أواخر مايو/أيار من أجل نشر تصريحات نارية لكنها كاذبة منسوبة لأميرها مما أثار أزمة دبلوماسية.

 

 

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