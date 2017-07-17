تنبأ عالم الفلك المغربي علي عبد الرحمن العيس، أن حرباً كبيرةً ستنفجرُ في الخليج العربي، ستكون شرارتها من قطر، ثم هجوم سعودي، مع ظهور لتنظيم الدولة بشكل مفاجئ في شوارع المملكة، وسيكون الأمر غريبا من أين أتوا وكيف ومتى، كل ذلك سيكون محط سؤال على وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وقال “العيس” في لقاء مع قناة المغاربية التونسية، إن الخارطة الفلكية وتبدل مواضع كواكب الحروب يشير إلى انتهاء حقبة الدم في سوريا وانتقالها إلى دول أخرى، قائلاً إنّ الحرب ستنتهي بسوريا بـ”انتصار بشار الأسد”.

كما تنبأ العيس بأن الانقسامات ستطال السعودية وستحولها إلى قبائل متناحرة تبايع كل منها أميرها وظهور تنظيم الدولة سيحول الوضع إلى حمام من الدم.

وفيما يخص سوريا، زعم العيس أنها ستلقى الانفراج الشامل بدءا من أول الشتاء، حيث سيكون الوجه البديل للحرب رياضة ومسرح وفن.

كما زعم الفلكي المغربي، أن سوريا ستكون “باريس الشرق”، وأن الرئيس الأسد سوف يصدر قرارات مهمة سيرفع بها سقف الحرية وسيعزز حرية الصحافة، الأمر الذي سيجعل من سوريا دولة قانون يحتذى بها.

وأضاف العيس أن دولة لبنان ستطلب النجدة من سوريا التي ستلبي النداء وتخلص لبنان من مؤامرة كبرى تحاك ضدها، على حد زعمه.

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