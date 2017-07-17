استغرب الباحث والكاتب الصحفي السودانيّ، د.تاج السر عثمان، تحذيراً أطلقه الكاتبُ الجزائري أنور مالك، وحذّر فيه من إدراج المقاومة الفلسطينية على لوائح الإرهاب.

وقال الباحث السودانيّ: “لهذه الدرجة لاتعرف من هم العرب الذين صنفوها ارهابية ؟ كيف تراهم عينك وقت التطبيل ولا تراهم وقت حصول الخطأ؟ عن أي عرب تتحدث ؟ هل انعقدت لسانك”.

لهذه الدرجة لاتعرف من هم العرب الذين صنفوها ارهابية ؟ كيف تراهم عينك وقت التطبيل ولا تراهم وقت حصول الخطأ؟ عن أي عرب تتحدث ؟ هل انعقدت لسانك https://t.co/2tOGv77oVC — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ١٦ يوليو، ٢٠١٧

وكان الكاتب الجزائريّ الذي انحازَ في الإزمة الخليجية للدّفاع عن السعودية ضدّ قطر، قال في تغريدةٍ له: “حذار أيها العرب من إدراج مقاومة فلسطين في قوائم الإرهاب مهما كان نوع ولون أخطائها لأن تداعياته الإستراتيجية ستكون وخيمة على العالم العربي”.

حذار أيها #العرب من إدراج مقاومة #فلسطين في قوائم الإرهاب مهما كان نوع ولون أخطائها لأن تداعياته الإستراتيجية ستكون وخيمة على #العالم_العربي — أنور مالك (@anwarmalek) ١٦ يوليو، ٢٠١٧

يُشارُ إلى أنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان قد طالب قطر بالتوقف عن دعم جماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومؤخراً، وصف السفير السعودي بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح، حركة حماس بأنها “إرهابية”.

وقال إن حماس تسعى لـ”إحلال المشاكل في المنطقة”، لافتاً إلى أنها “حركة مصنفة على قوائم الإرهاب”، ما أثارَ ردود فعلِ غاضبة بين الجزائريين.

ويُلاحظ على تغريدات أنور مالك في الازمة الخليجية الحالية، انحيازه التّام الى جانب السعودية، حتّى أن بعض المغردين ذهبوا للقول أن الرياض “اشترته بثمنٍ بخسٍ دراهم معدودة” كي يقف الى جانبها!.وفق تعبيرهم

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