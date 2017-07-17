علق البروفيسور الإماراتي يوسف خليفة اليوسف استاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات, على خبر تورط الإمارات في اختراق وكالة الانباء القطرية وما تلاه من أزمة خليجية, قائلاً إن دول الغرب بدأت تكشف أوراق حكومات المقاطعة لأنه اتضح لأنها مجموعة من القادة المقامرين الذين أحاطوا أنفسهم ببطانة من السفهاء”.

لدي أحساس بان الغرب بدأ يكشف أوراق حكومات المقاطعة لأنه اتضح له انها مجموعة من القادة المقامرين الذين أحاطوا أنفسهم ببطانة من السفهاء — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

وأضاف اليوسف في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” أجزم ولاأريد أن أقسم بان لو حصلت مسرحية مقاطعة قطر بما فيها من غباء وقصر نظر وهدر لموارد المنطقة في الغرب لسقطت حكومات …ولكنه الأستبداد .

أجزم ولاأريد أن أقسم بان لو حصلت مسرحية مقاطعة قطر بما فيها من غباء وقصر نظر وهدر لموارد المنطقة في الغرب لسقطت حكومات …ولكنه الأستبداد . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

وتابع ” تسريب خبر دور حكومة الأمارات في افتعال الأزمة ليس من مؤسسة إعلامية وانما من أجهزة المخابرات الأمريكية وهنا يكمن اللغز في مسار الأزمة “.

تسريب خبر دور حكومة الأمارات في افتعال الأزمة ليس من مؤسسة إعلامية وانما من أجهزة المخابرات الأمريكية وهنا يكمن اللغز في مسار الأزمة . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

وقال ” أتمنى من جميع أبناء المنطقة ان يرتقوا بوعيهم بكسر قيود الاستبداد من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة حتى لو كانت فيها ادانه لأقرب الناس “.

أتمنى من جميع أبناء المنطقة ان يرتقوا بوعيهم بكسر قيود الأستبداد من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة حتى لو كانت فيها ادانه لأقرب الناس — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

وزاد على ما سبق قائلاً ” لن تقف شعوب المنطقة مع أحرارها اذا ظلوا يتكتمون على الحقائق اذا كانت تمس حكوماتهم ويعلنون عنها اذا كانت تمس خصومهم … أي الكيل بمكيالين “.

لن تقف شعوب المنطقة مع أحرارها اذا ظلوا يتكتمون على الحقائق اذا كانت تمس حكوماتهم ويعلنون عنها اذا كانت تمس خصومهم … أي الكيل بمكيالين — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

وأضاف ” قلنا أن حلف المقاطعة هو أقرب الى بيت العنكبوت لأن أصحابه يحاولون الهروب من مواجهة مستحقات الشعوب والمسالة مسالة وقت قبل ان يتفكك هذا الحلف “.

قلنا أن حلف المقاطعة هو أقرب الى بيت العنكبوت لأن أصحابه يحاولون الهروب من مواجهة مستحقات الشعوب والمسالة مسالة وقت قبل ان يتفكك هذا الحلف. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

وقال ” الأزمة الحالية وصلت حالة جمود مثل حالة ” اللاحرب واللاسلم” التي كانت مع اسرائيل قبل حرب تشرين ولكنها ستتحول الى ” حرب نشر الغسيل” وللاسف “.

الأزمة الحالية وصلت حالة جمود مثل حالة " اللاحرب واللاسلم" التي كانت مع اسرائيل قبل حرب تشرين ولكنها ستتحول الى " حرب نشر الغسيل" وللاسف. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

وتابع ” الشعوب الغثاية تسهل قيادتها لأنها كالقطعان كما انها اذا ثارت دمرت اما الشعوب العقلانية فقيادتها صعبة ولكن حراكها يعمر ويحفظ الأستقرار “.

الشعوب الغثاية تسهل قيادتها لأنها كالقطعان كما انها اذا ثارت دمرت اما الشعوب العقلانية فقيادتها صعبة ولكن حراكها يعمر ويحفظ الأستقرار. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 17, 2017

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