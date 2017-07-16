والدة شهيد فلسطيني تبحث عن جثته بعد استشهاده في اشتباك مع الاحتلال

استشهد الشاب عمار طيرواي ( 33 عاما) ، اليوم، خلال اشتباكٍ مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربيّة المحتلة، فيما أصيب شاب كان معه بجروح.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن الشهيد طيرواي أسير محرر، وهو من قرية كفر عين، ولديه طفلة.

وادعت مصادر عبرية، أن الشاب نفذ عمليتي إطلاق نار قرب قرية ام صفا صباح أمس السبت، وعلى البرج العسكري المقاوم على أراضي النبي صالح الليلة الماضية.

فيما أفادت مصادر أمنية بأنه تم انزال قوة من طائرة عسكرية إسرائيلية في المنطقة القريبة بين قرية النبي صالح وكفر عين، وأطلقت النار صوب شابين كانا داخل مركبة، واعتقلتهما.

وأظهر مقطع فيديو، لحظاتٍ مؤثرة، لوالدة الشهيد “طيراوي” وهي تبحث عن نجلها قرب منزلهم قبل إعلان الاحتلال اختطاف جثمانه.

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