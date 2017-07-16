تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، وصورا، لفتاة في القرية التراثية بأشيقر التابعة لمحافظة شقراء السعودية، بمنطقة الرياض، وهي تتجول بملابس غير محتشمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور، تجول الفتاة وتدعى «خلود» وهي ترتدي تنورة قصيرة تظهر أجزاء كبيرة من جسدها، فيما قام شخص بتوثيق جولتها في تلك الأماكن، ثم نشرت تلك المقاطع عبر برنامج «سناب شاب».

واعترف رئيس مركز أشيقر، في خطاب لمحافظ شقراء ومخفر الشرطة بأشيقر، بصحة الواقعة، وأكد ملاحظة قيام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور لفتاة في حساب «سناب شات» معروف، وهي تتجول في القرية التراثية وتصور بملابس غير محتشمة، غير مبالية بتعاليم الدين ومخالفة التقاليد.

وشهدت مواقع التواصل حالة من الجدل، بعد نشر هذه المقاطع، حيث هاجم الناشطون الفتاة، وطالبوا بالتحرك ضدها.

ونشر الناشطون، أمر القبض على الفتاة، الصادر من محافظ شقراء.

كما دعا الناشطون إلى عودة عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لضبط الأوضاع الشارع السعودي.

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