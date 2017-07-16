سخر المفكر الكويتي الشهير عبد الله النفيسي, من وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد, في تسجيل فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واصفا إياه بــ”العيل”.

وأضاف النفيسي في الفيديو الذي نشره الكاتب السعودي تركي الشلهوب ورصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بن زايد في احدى الزيارات وعندما نزل من سيارته سأله الصحافيين كيف كانت رحلتك “سموك” فرد عليهم قائلاً ” رحلتي كانت إلى أفغانستان”, وهنا استغرب النفيسي من كلام عبد الله بن زايد, وزاد على ما سبق قائلاً وعندما سألوه مرة اخرى ماذا كنت تفعل هناك قال ” كنت أتفقد قواتي التي تعمل على مكافحة الإرهاب”.!

النفيسي يقصف عبدالله بن زايد:

"الله يوفق #الإرهاب اذا انت تحاربه.. العيال كبرت"😂 pic.twitter.com/8ZtD7UDmgZ — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) July 16, 2017

وانفجر النفيسي ضاحكا من تصريحات بن زايد قائلاً “هنا العيال كبرت”, فابن زايد يتحدث وكأنه وزير خارجية أمريكا, مضيفا ” في افغانستان هناك “42” دولة مسيحية لها قوات تحارب تحت مسمى محاربة “الارهاب”, مشيراً إلى أن بريطانيا وأمريكا متورطان في افغانستان ولا تجديان مخرج للأزمة هناك.

وأضاف ساخراً من أبن زايد قائلاً ” تدعي أن قواتك تحارب الارهاب في افغانستان ولديك 3 جزر “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” محتلة من إيران ولا تحرك قواتك إلى استعادتها فعلاً العيال كبرت”.

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