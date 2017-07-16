سخر المفكر الكويتي الشهير , من وزير خارجية الإمارات , في تسجيل فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واصفا إياه بــ”العيل”.

 

وأضاف النفيسي في الفيديو الذي نشره الكاتب السعودي تركي الشلهوب ورصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”, بن زايد في احدى الزيارات وعندما نزل من سيارته سأله الصحافيين كيف كانت رحلتك “سموك” فرد عليهم قائلاً ” رحلتي كانت إلى أفغانستان”, وهنا استغرب النفيسي من كلام عبد الله بن زايد, وزاد على ما سبق قائلاً وعندما سألوه مرة اخرى ماذا كنت تفعل هناك قال ” كنت أتفقد قواتي التي تعمل على مكافحة الإرهاب”.!

وانفجر النفيسي ضاحكا من تصريحات بن زايد قائلاً “هنا العيال كبرت”, فابن زايد يتحدث وكأنه وزير خارجية أمريكا, مضيفا ” في هناك “42” دولة مسيحية لها قوات تحارب تحت مسمى محاربة “الارهاب”, مشيراً إلى أن بريطانيا وأمريكا متورطان في ولا تجديان مخرج للأزمة هناك.

 

وأضاف ساخراً من أبن زايد قائلاً ” تدعي أن قواتك تحارب الارهاب في افغانستان ولديك 3 جزر “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” محتلة من ولا تحرك قواتك إلى استعادتها فعلاً العيال كبرت”.

 

 

 

Also published on Medium.