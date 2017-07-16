زعم الاعلامي المصري المثير للجدل أحمد موسى, تورط جماعة الاخوان المسلمين في حادثة كمين “البدرشين” الذي راح ضحيته 5 رجال شرطة الجمعة الماضية.

ووجه “موسى”، خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، رسالة لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، قائلًا: “أيوه كدة المرحلة دي عايزة تصفيات، مش عايزين محاكمات تاني، صفوا على طول”.

وتابع: “الداخلية نجحت في القضاء على 6 أفراد إرهابيين، من بينهم 2 شاركوا في العملية الإرهابية التي استهدفت شرطة محافظة الجيزة بمدينة البدرشين، جابت حق وثأر شهدائنا”.

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