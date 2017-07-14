اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، بعد إلقاءه خطبة الجمعة عند باب الأسباط.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ، الجمعة، إن قوات الاحتلال اعتقلت مفتى القدس عقب إلقاء خطبة الجمعة عند باب الأسباط فى القدس الشرقية.

ومنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، الشيخ محمد حسين، من دخول المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الأسباط، كما احتجزت حراس الأقصى، وهواتفهم، على خلفية العملية الفدائية، التى جرت صباح اليوم، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين، ومقتل جنديين إسرائيليين.

وقررت قوات الاحتلال الاسرائيلي منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وذلك لأول مرة منذ عام 1969، كما أغلقت أبواب المسجد حتى إشعار آخر، وذلك بعد استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الشرطة داخل المسجد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: «إن القائد العام للشرطة الإسرائيلية في القدس يهورام هاليفي قرر إغلاق أبواب المسجد».

وأضافت: «كذلك تقرر إخلاء حيز الحرم من الناس». وتابعت: «كذلك تقرر عدم إجراء صلاة الجمعة اليوم في الحرم مما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر».

وكان الشيخ محمد حسين، دعا إلى أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القرار الإسرائيلي بإغلاق المسجد.

ووصل الشيخ حسين إلى باب الأسباط، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة القريبة من المسجد الأقصى، ولكن الشرطة الإسرائيلية منعته من دخول المسجد.

وفي تصريح للصحفيين، قال الشيخ حسين: “أدعو المصلين إلى القدوم والصلاة في المسجد الأقصى فهو مسجد إسلامي ولا يحق لسلطات الإحتلال الإسرائيلي أن تمنع الصلاة فيه”.

وأضاف أن “إغلاق المسجد أمام المصلين هو أمر مستهجن ومرفوض ويجب تمكين المصلين من الصلاة فيه”.وقال شهود عيان، للأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى وإنها تمنع المصلين من الوصول الى المسجد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول، إن “القائد العام للشرطة الإسرائيلية في القدس يهورام هاليفي قرر إغلاق ابواب المسجد”.

وأضافت “كذلك تقرر إخلاء حيز الحرم الشريف من الناس”.

وتابعت “كما تقرر عدم إجراء صلاة الجمعة اليوم في الأقصى مما يعني أنه مغلق حتى اشعار آخر”.

إلاً أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول إنه “تم إغلاق المسجد ليوم واحد”.

من جهة ثانية، قال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، للصحفيين إن الشرطة الإسرائيلية احتجزت حراس المسجد منذ ساعات صباح اليوم.

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