قالت خلال بث مباشر على «سناب شات» أنها لا تستطيع أن تتزوج شخصاً أصغر منها سناً إلا إذا أحبته.

 

وأشارت إلى أن الحب أصبح بالنسبة إليها أمراً صعباً. وقالت: «بس أنا صعب أحب. شبه مستحيل صار الموضوع».

 

وعند سؤالها عن سر جمال شعرها، أجابت أنها تعتمد على وصفات البقدونس وعلى البيوتين.

 

كما لفتت إلى أنها تشعر بالملل وتابعت: «زهقانة عيشتي. أنا وحدة عايفة حالي».بحسب “لها”

 

وحين أشارت إحدى المتابعات إلى أنها تبالغ في كلامها أجابت: «مش مطلوب كل حد يجي يحبنا. أنا هيك لي بيحبني أهلا وسهلا».

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