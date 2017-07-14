قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس خلال بث مباشر على «سناب شات» أنها لا تستطيع أن تتزوج شخصاً أصغر منها سناً إلا إذا أحبته.

وأشارت إلى أن الحب أصبح بالنسبة إليها أمراً صعباً. وقالت: «بس أنا صعب أحب. شبه مستحيل صار الموضوع».

وعند سؤالها عن سر جمال شعرها، أجابت أنها تعتمد على وصفات البقدونس وعلى البيوتين.

كما لفتت إلى أنها تشعر بالملل وتابعت: «زهقانة عيشتي. أنا وحدة عايفة حالي».بحسب “لها”

وحين أشارت إحدى المتابعات إلى أنها تبالغ في كلامها أجابت: «مش مطلوب كل حد يجي يحبنا. أنا هيك لي بيحبني أهلا وسهلا».

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