استعرضت الفنانة الإماراتية “أحلام” اليخت الجديد الذي اشتراه زوجها بطل الراليات القطريّ “مبارك الهاجري”، على أحد مرافئ اليخوت، مؤكدة نيتها شراء يختها الخاص.

وقالت أحلام في مقطع فيديو نشرته حسابات على “انستغرام”: “انا قررت خلاص اشتري يخت، خلاص، بس يعني مبارك يشتري!”.

وكانت النجمة الخليجية نشرت أخيراً فيديو اخر وهي تسافر على متن طائرة خاصة.

وأظهر المقطع بعض أجزاء الطائرة التي تتميز بفخامتها وتميز خدماتها. وقد بدت واسعة ومريحة من الداخل.

في شأنٍ آخر، أعلنت الفنانة أحلام عن حفلها الغنائي الجديد الذي يقام في لندن 6 اغسطس/آب المقبل.

وقالت أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنتظركم جمهوري في لندن في حفلي ان شاء الله في قاعه بلاديوم العريقه بتاريخ 2017/8/6”.

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