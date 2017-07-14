أثار تعليقُ وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، على العمليّة الفدائيّة التي وقعت صباح الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، موجة انتقاداتٍ حادّة من جانبِ مغرّدين على موقع “تويتر”.

وكتب الوزير البحرينيّ تغريدة في حسابه على “تويتر” قال فيها إن: “الصلاة في المسجد الأقصى حق للمسلمين لا يمس ولا يمنع، أما مسألة قتل شرطة الاحتلال فتحكمها المعاهدات وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة”.

الصلاة في المسجد الأقصى حق للمسلمين لا يمس و لا يمنع . اما مسألة قتل شرطة الاحتلال فتحكمها المعاهدات و بالأخص اتفاقية جنيف الرابعة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٤ يوليو، ٢٠١٧

وحظي تعليقُ الوزير البحرينيّ بتعليقاتٍ غاضبة، رصدت “وطن” جانباً منها:

كعادتك دائماً تصطف إلى جانب الاحتلال الإرهابي، هؤلاء الجنود الذين قتلوا اليوم هم الذين يمارسون أبشع الانتهاكات بحق رجال ونساء وأطفال الأقصى. — محمد المدهون (@mohamed_mdn) ١٤ يوليو، ٢٠١٧

وفق القانون الدولي : المسجد الأقصى على أرض محتلة

والعملية استهدفت جنود احتلال مدججين بالسلاح يقتحمون مسجدك وقبلتك الأولى .. قال جنيف قال — أحمد عاشور | Ashour (@ashour) ١٤ يوليو، ٢٠١٧

الحق أبلج معاليك وتغريدتك غير موفقة .. لا جزاء للمحتل غير ذلك. — بِـنـت الأجـاويــد (@BnT_elAjaweeD) ١٤ يوليو، ٢٠١٧

#المسجد_الاقصى ارض محتلة حتى وفق القانون الدولي،

والعملية استهدفت جنوداً مدججين بالسلاح يقتحمون ويدنسون المسجد.

متاكد انك وزير خارجية؟!!! — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) ١٤ يوليو، ٢٠١٧

حجمك أكبر من دولتك ووزنك أثقل منها، روح أعطي الناس حقوقها في بلدك ولا تقمع المطالبين بالتغيير وبعدين تعا اتكلم — مثنى الطلك (@Mothanna123) ١٤ يوليو، ٢٠١٧

واستشهد 3 شبان فلسطينيين وقتل شرطيين إسرائيليين خلال اشتباك مسلح اندلع داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الجمعة.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد الأقصى، عقب العملية.

ونتيجة لذلك، أدى آلاف المقدسيين، صلاة الجمعة ،في شوارع عدة أحياء بالقدس المحتلة، وهي أقرب مناطق إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إليه.

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