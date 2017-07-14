أثار تعليقُ ، خالد بن أحمد، على العمليّة الفدائيّة التي وقعت صباح الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، موجة انتقاداتٍ حادّة من جانبِ مغرّدين على موقع “تويتر”.

 

وكتب الوزير البحرينيّ تغريدة في حسابه على “تويتر” قال فيها إن: “الصلاة في المسجد الأقصى حق للمسلمين لا يمس ولا يمنع، أما مسألة قتل شرطة الاحتلال فتحكمها المعاهدات وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة”.

 

وحظي تعليقُ الوزير البحرينيّ بتعليقاتٍ غاضبة، رصدت “وطن” جانباً منها:

واستشهد 3 شبان فلسطينيين وقتل شرطيين إسرائيليين خلال اشتباك مسلح اندلع داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الجمعة.

 

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إغلاق المسجد الأقصى، عقب العملية.

 

ونتيجة لذلك، أدى آلاف المقدسيين، صلاة الجمعة ،في شوارع عدة أحياء بالقدس المحتلة، وهي أقرب مناطق إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إليه.

 

 

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