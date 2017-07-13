قال “عبدالله العذبة”, رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، إن راتب أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، عائلة «آل ثاني» لا يتجاوز 23 ألف ريال.

وأوضح أن المواطن القطري يحصل على ما لا يقول عن 29 ألف ريال، وإذا تزوج يحصل على مبلغ أكثر.

وأكد خلال استضافته في برنامج على التلفزيون الرسمي القطري، أن مخصصات الأسرة الحاكمة في قطر مخصصات ثابتة حددها الأمير الوالد منذ فترة ولم تزد.

وكشف على أنه إذا كان هناك أحد شيوخ أو أفراد الأسرة الحاكمة يريد الحصول على المزيد من المال فعليه العمل، فالمسألة تتعلق بالعدالة في توزيع الثروات.

واستنكر خبر نشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية تقول إن الأسرة الحاكمة في قطر تحصل على 40% من الدخل القطري، وقال «العذبة» كيف ذلك والشعب القطري يعيش في رفاهية ولا يعاني من أي مشاكل.

وتابع «البعض يصفنا أننا دولة عدد سكانها صغير، وأننا دويلة، فإذا دخلنا في مقارنات يغضبون، ويقولون نحن اقتصادنا أكبر من قطر 15 أو 20%»، مضيفا «نريد أن نرى إنعكاس ذلك على الشعب السعودي الشقيق».

وأضاف «لا أعلم ما هي مخصصات أسرة آل سعود ونتمنى أن يتمتع السعودي بثروته كما يتمتع أهل قطر».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع يوم 22 يونيو/حزيران الماضي إلى قطر عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

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