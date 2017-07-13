قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشاعر خالد سعيد ألقي القبض عليه من منزله بالمعادي، بسبب قصيدته الأخيرة “تحيا مصر”.

وكتب المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تم القبض علي الشاعر خالد سعيد من منزله بحدائق المعادي والسبب قصيدته العامية “تحيا مصر ومصر تحيا”، أربعة أيام حبس علي ذمه التحقيق”.

وقال الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، والقيادي السابق بحملة الرئيس عبدالفتاح السيسي: “قصيدة عبقرية تهز النظام المُسهل على روحه من الرعب. تحية لكاتب القصيدة. وطبعا التهمة معروفة بلبلة السلم العام وهشتجة رونق نظام ننوس عينه مصر، تم القبض فجراً على الشاعر خالد سعيد بسبب تلك القصيدة “.

وتداول النشطاء القصيدة التي كانت سببًا في إلقاء القبض على كاتبها الشاعر خالد سعيد فهي على مواقع التواصل الاجتماعي:

تحيا مصر ومصر تحيا

تحيا مصر للحرامى واللى سارق الفلوس

تحيا مصر ومصر تحيا للصوص

تحيا مصر للقضاة والاكابر

مصر تحيا للعوالم والعساكر

تحيا مصر باللى قام من غير فطار

مصر تحيا وهى نازلة فى انحدار

تحيا مصر باقتصادها

تحيا مصر وهى راضية

بان تبقى جيوبها فاضية

تحيا مصر باللى باعوا فى المصانع

مصر تحيا بالقهاوى واللى مدمن واللى صايع

تحيا مصر غصب عنى وغصب عنك

مصر تحيا والتمن دمى ودمك

تحيا مصر بالكلام والوعود

مصر تحيا باللى فرط فى الحدود

مصر تحيا بالفقير اللى اتعدم

تحيا مصر للرئيس والوزير والخدم

تحيا مصر يلى فاكر يوم ميلادك

مصر تحيا يلى عمرك كله فاتك

مصر تحيا فى كل حتة

مصر تحيا باللى راكب بسكلتة

تحيا مصر فى الوسية

تحيا مصر بالسجون والبدقية

تحيا مصر بالكفيل

مصر تحيا باللى راضى يكون ذليل

تحيا مصر بالعساكر والحراسة

مصر تحيا بالخيانة وده الخلاصة

تحيا مصر ومصر تحيا

نفسى اشوفها مرة صاحية

يمكن اقدر اقولها تحيا.

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