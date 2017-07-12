نقلت وكالة “بلومبرغ” عن متحدث باسم شركة “باور إنترناشونال هولدينغ”، وهي الشركة التي تستورد الأبقار، إن شحنة من 165 بقرة قادمة من ألمانيا عبر عاصمة هنغاريا بودابست، وصلت الدوحة ومستعدة لإنتاج الحليب فوراً، وإن المنتج من المقرر أن يصل إلى الأسواق المحلية هذا الأسبوع.

وأضاف المتحدث باسم الشركة، أن الشحنات الأخرى ستشمل أبقاراً من أستراليا والولايات المتحدة، وستصل كل ثلاثة أيام.

وقال معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا للإنتاج الحيواني”، “إن الشركة تستورد الأبقار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب في قطر، خلال سنة أو سنتين، وذلك بعد زيادة عدد الأبقار الحلوبة من 4 آلاف إلى 25 ألف بقرة خلال هذه الفترة، بحسب روسيا اليوم.

وكمرحلة أولى، تعتزم شركة “بلدنا للإنتاج الحيواني” توفير نحو 35% من احتياجات البلاد من الحليب خلال فترة وجيزة. والهدف هو أن تنتج هذه الأبقار بعد وصولها كاملة 100 ألف طن من الحليب يومياً.

وأشار الخياط إلى أن الأبقار كان من المفترض أن تصل بحراً، لكن في ظل الظروف الحالية تم نقلها جواً.

وتتضمن المزرعة، التي تستقبل الأبقار، بحسب الخياط، خطوط إنتاج لتغليف الحليب مباشرة وطرحه في السوق، كما أن المزرعة مجهزة بأجهزة تكييف ومعدات خاصة تضمن سلامة وصحة الأبقار.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، في الـ5 من يونيو/حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وأغلقت المملكة، التي تستورد الدوحة من خلالها معظم حاجاتها الغذائية، معابرها الحدودية. وكجزء من ردِّ الدوحة قامت باستيراد منتجات الألبان من تركيا، والفاكهة من بيرو والمغرب.

Also published on Medium.