اعتبر الإعلاميّ بقناة الجزيرة، جمال ريّان، أنّ اتهام دولة قطر وقناة “الجزيرة”، بتفجير “الربيع العربي”، فيه انتقاص من إرادة الشعوب في الحرية، مؤكداً أن “من فجر الثورات المضادة ومولها هو من هدم المعبد فوق شعوبها”.

اتهام قطر والجزيرة بتفجيرالربيع العربي فيه انتقاص من إرادة الشعوب في الحرية ،من فجر الثورات المضادة ومولها هو من هدم المعبد فوق شعوبها #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ يوليو، ٢٠١٧

وأكد “ريان” في سلسلةِ تغريداتٍ تابعتها “وطن” على حسابه الرسميّ بـ”تويتر” أن فضائية “الجزيرة” نقلت بمهنية عالية صوت الشعوب وتطلعاتها نحو الحرية، في أحداث الربيع العربي، ثم جاءت وأُطلِقت فضائياتٌ عربية لهدم كل احلام الحرية.

في الربيع العربي فضائية الجزيرة نقلت بمهنية عالية صوت الشعوب وتطلعاتها نحو الحرية ، ثم جاءت واطلقت فضائيات عربية لهدم كل احلام الحرية #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ يوليو، ٢٠١٧

وفي ذات الإطار، قال جمال ريّان، إنّ “الربيع العربي كشف الاقنعة عن وجوه أنظمة عربية تقف ضد تطلعات الشعوب العربية نحو الحرية، معتبراً إيّاها “أنظمة عميلة في شخوص عربية حتى تصعب عليك مواجهتها”.

الربيع العربي كشف الاقنعة عن وجوه أنظمة عربية تقف ضد تطلعات الشعوب العربية نحو الحريةأنظمة عميلة في شخوص عربية حتى تصعب عليك مواجهتها#مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ يوليو، ٢٠١٧

وقال الاعلامي الفلسطينيّ إنّ التاريخ سيذكر “ان الخراب والانتكاسات في مصر وليبيا واليمن والعراق وسوريا جاء بسبب أنظمة عربية مولت الثورات المضادة للربيع العربي”.

سيذكر التاريخ ان الخراب والانتكاسات في مصر وليبيا واليمن والعراق وسوريا جاء بسبب أنظمة عربية مولت الثورات المضادة للربيع العربي #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٠ يوليو، ٢٠١٧

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