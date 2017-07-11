اعتبر الإعلاميّ بقناة ، جمال ريّان، أنّ اتهام دولة وقناة “”، بتفجير “”، فيه انتقاص من إرادة الشعوب في الحرية، مؤكداً أن “من فجر ومولها هو من هدم المعبد فوق شعوبها”.

وأكد “ريان” في سلسلةِ تغريداتٍ تابعتها “وطن” على حسابه الرسميّ بـ”” أن فضائية “الجزيرة” نقلت بمهنية عالية صوت الشعوب وتطلعاتها نحو الحرية، في أحداث الربيع العربي، ثم جاءت وأُطلِقت فضائياتٌ عربية لهدم كل احلام الحرية.

وفي ذات الإطار، قال جمال ريّان، إنّ “الربيع العربي كشف الاقنعة عن وجوه أنظمة عربية تقف ضد تطلعات الشعوب العربية نحو الحرية، معتبراً إيّاها “أنظمة عميلة في شخوص عربية حتى تصعب عليك مواجهتها”.

وقال الاعلامي الفلسطينيّ إنّ التاريخ سيذكر “ان الخراب والانتكاسات في مصر وليبيا واليمن والعراق وسوريا جاء بسبب أنظمة عربية مولت الثورات المضادة للربيع العربي”.

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