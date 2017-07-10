لم يتوقع وسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، ردود الأفعال على تغريدته التي أراد منها حث المتعاطفين مع قطر من الإمارات وغيرها الوقوف بجانب دولتهم، أن ترتد عليه بشكل عكسي.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كن مع دولتك .. فلو وقعت مصيبة على دولتك .. الكل سيغسل يده منك، وستلقى على الحدود، ويتصدق بعضهم عليك بكسرة خبز، فكن مع وطنك لأن قيمتك بقيمته”.

كن مع دولتك .. فلو وقعت مصيبة على دولتك .. الكل سيغسل يده منك، وستلقى على الحدود، ويتصدق بعضهم عليك بكسرة خبز، فكن مع وطنك لأن قيمتك بقيمته — وسيم يوسف (@waseem_yousef) July 10, 2017

ردود الأفعال على التغريدة جاءت على عكس ما توقع، حيث شن المغردون هجوما عنيفا عليه، داعين إياه بالرجوع إلى وطنه الأردن والوقوف معه، مشيدين بقوة وتماسك الشعب القطري في حب بلادهم وأميرهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي طالما حثهم “وسيم يوسف” على التخلي عنه.

ورد صاحب حساب “الفوهرر” على وسيم يوسف قائلا: ” والله صدقة ماشاء الله على القطريين واقفين مع تميم وحاطين صوره بكل مكان يحبون وطنهم واميرهم احيهم والله”.

والله صدقة ماشاء الله على القطريين واقفين مع تميم وحاطين صوره بكل مكان يحبون وطنهم واميرهم احيهم والله — الفُـوهـرر🇩🇪 (@Obayern_) July 10, 2017

أما حساب “عُمان عشق لا ينتهي” فرد بالقول: ” ويوم تعرف الوطنيه ليش تركت الأردن عشان كم درهم”.

ويوم تعرف الوطنيه ليش تركت الأردن عشان كم درهم — عُمان عشق لاينتهي (@alsouli36) July 10, 2017

من جانبه رد “البكري” قائلا: ” كن اول الوطنيين ..يالله ارجع لوطنك الاصلي الاردن”.

كن اول الوطنيين ..يالله ارجع لوطنك الاصلي الاردن .. — O_albakri (@O_albakri) July 10, 2017

ورد المغرد العماني “سيف المعاني” عليه بالقول: ” انت مجنس لايهمك دولتك عندما تحصل ع دراهم من دوله اخرى تترك دولتك وتذهب الى دوله اخرى تبا لوطنيتك”.

انت مجنس لايهمك دولتك عندما تحصل ع دراهم من دوله اخرى تترك دولتك وتذهب الى دوله اخرى تبا لوطنيتك — الولاء للسلطان (@saifalmaani0) July 10, 2017

وجاءت ردود أفعال كثيرة مناهضة لتغريدته، طالبته بالوقوف مع وطنه الأردن الذي باعه من أجل حفنة دولارات نرصد منها الآتي:

إذاً لماذا لا ترجع للأردن بما إنها دولتك ! — كيفي (@vip_kuw111) July 10, 2017

وضح تقصد بالوطن الاْردن او الإمارات

انت مالك خاتمة كل يوم مع بلد 🙄 — النـص المفقـود (@doha_qtry1) July 10, 2017

كن انت مع وطنك الاردن قيمتك في الاردن — Yacoub Veten (@VetenYacoub) July 10, 2017

اي ويمكن انت فيوم من الايام ستلقى على حدود الاردن كفو الكلام عن جيرانكم من الدول فلا احد يعلم الا الله من هو الظالم ومن هو المظلوم — رمزيات نوت (@6__not) July 10, 2017

اهل قطر سيعملون بما جاء بتغريدتك وصدقت وانت كذوب بهذه — راقي بأخلاقي (@asamh817) July 10, 2017

ولماذا تخليت عن وطنك الأم

بسبب حفنة من الدولارات — أبو مقداد (@a8eAbSJDRm3rNj4) July 10, 2017

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