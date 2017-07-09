في ظلّ هجومه الحادّ والذي لا يتوقّف على دولة قطر، أعادَ مغرّدو “تويتر” تداول مقطع فيديو قديم، لضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، يُحيّي فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالديه وعموم “آل ثاني”.

والفيديو المتداول يعود لمقابلة سابقة مع “خلفان” على قناة BBC العربيّة، حيث قال: “أقدر تقديراً رفيع المستوى، الشيخ حمد بن خليفة، والشيخة موزة، و الشيخ تميم، وكل آل ثاني، واعتبرهم شيوخنا”.

الفريق شرطي ضاحي خلفان يرسل تحاياه إلى ولي أمره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ولوالديه عبر BBC يا إخوان.. pic.twitter.com/T1hUpXZrN5 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ٨ يوليو، ٢٠١٧

وأشار مغردون إلى اتهامات “خلفان” لدولة قطر بأنها ترسم مخططات ضد الإمارات منذ 20 سنة، مستغربين التناقض بين ما جاء على لسانه في الفيديو -رغم انها مقابلة قديمة-، وبين ما يزعمه عن قطر اليوم.

وقبل يومين يقول قطر صارلها ٢٠ سنة تحفر لنا ؟؟ بفهم شلون ٢٠ سنة وانت هني تمدحهم ؟؟ يا اهو مُنافق أو بوق أو المقابلة هذي عام ١٩٩٠ — بدر الحجرف (@BaderALhjraF) ٨ يوليو، ٢٠١٧

هذاً مشً بوعيه غريبه — Ms1dantul2015 (@ms1dantul2015) ٨ يوليو، ٢٠١٧

متقلب ع حسب اذا نام بدري ولا كمل السهره للصبح 😉 pic.twitter.com/gAmIIxe5Pz — المـــهـا (@888Dndn) ٨ يوليو، ٢٠١٧

والله انا من اول الازمه لا اتابعه ولا اقرا شيكتب لان استنزاف سلبي للطاقه الذهنيه وللوقت واستفزاز عالفاضي مادري ليش يتابعونه البعض — Drkalkuwari (@Drkalkuwari55) ٨ يوليو، ٢٠١٧

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