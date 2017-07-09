في ظلّ هجومه الحادّ والذي لا يتوقّف على دولة ، أعادَ مغرّدو “” تداول مقطع فيديو قديم، لضاحي خلفان نائب قائد شرطة والمقرب من ولي عهد ، يُحيّي فيه أمير  الشيخ آل ثاني ووالديه وعموم “آل ثاني”.

 

والفيديو المتداول يعود لمقابلة سابقة مع “خلفان” على قناة العربيّة، حيث قال: “أقدر تقديراً رفيع المستوى، الشيخ ، والشيخة موزة، و الشيخ تميم، وكل آل ثاني، واعتبرهم شيوخنا”.

وأشار مغردون إلى اتهامات “خلفان” لدولة قطر بأنها ترسم مخططات ضد منذ 20 سنة، مستغربين التناقض بين ما جاء على لسانه في الفيديو -رغم انها مقابلة قديمة-، وبين ما يزعمه عن قطر اليوم.

 

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