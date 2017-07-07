تعرض الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (65 عاما) لشرخ طفيفٍ في الساق استدعى تدخلا جراحيا بسيطاً، حسبما أفاد نجله جوعان.

 

وقال الشيخ ، وهو رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخلا جراحيا بسيطا .. أجر و عافية يا بو مشعل”.

 

ونشر صورة لوالده بينما يستلقي على سرير في أحد المشافي.

 

والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من مواليد 1 يناير 1952، تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995 حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم في 25 يونيو 2013 ، ويلقب داخل باسم “الأمير الوالد”.

 

Also published on Medium.