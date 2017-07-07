تعرض أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (65 عاما) لشرخ طفيفٍ في الساق استدعى تدخلا جراحيا بسيطاً، حسبما أفاد نجله جوعان.

وقال الشيخ جوعان بن حمد، وهو رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخلا جراحيا بسيطا .. أجر و عافية يا بو مشعل”.

ونشر صورة لوالده بينما يستلقي على سرير في أحد المشافي.

والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من مواليد 1 يناير 1952، تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995 حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم في 25 يونيو 2013 ، ويلقب داخل قطر باسم “الأمير الوالد”.

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