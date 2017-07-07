أكد الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، على أن عدم إجراء تغيير في قيادات دول الحصار على قطر، فإن الحديث عن تعاون خليجي هو “حلم”.

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ما لم يحصل تغيير في قيادات الحكومات التي قاطعت قطر أو تغيير واضح في سياسات تلك الحكومات فان الحديث عن تعاون خليجي هو حلم لا اكثر”.

ما لم يحصل تغيير في قيادات الحكومات التي قاطعت قطر أو تغيير واضح في سياسات تلك الحكومات فان الحديث عن تعاون خليجي هو حلم لا اكثر. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 7, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى أنه: ” من أسباب غثائية الأمة اليوم انها تعودت على تجاهل الحقائق وتكرار الفشل والا فكيف تتفق حكومة تؤيد الشعب الفلسطيني مع اخرى تؤيد الصهانية؟”.

من أسباب غثائية الأمة اليوم انها تعودت على تجاهل الحقائق وتكرار الفشل والا فكيف تتفق حكومة تؤيد الشعب الفلسطيني مع اخرى تؤيد الصهانية؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 7, 2017

يشار إلى أن الأزمة التي تضرب الخليج حاليا على وشك أن تعصف به، حيث أنه لأول مرة تصل أزمة سياسية لهذا المستوى من الخلاف منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، حيث وصل الأمر إلى تلفيق دول الحصار اتهامات مباشرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو الأمر الذي يصعب معه أن يتعامل مع زعماء دول الحصار حتى لو انتهت الازمة.

Also published on Medium.