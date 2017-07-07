أكد الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة ، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، على أن عدم إجراء تغيير في قيادات على ، فإن الحديث عن تعاون خليجي هو “حلم”.

 

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:”  ما لم يحصل تغيير في قيادات التي قاطعت قطر أو تغيير واضح في سياسات تلك فان الحديث عن تعاون خليجي هو حلم لا اكثر”.

 

وأضاف في تدوينة أخرى أنه: ” من أسباب غثائية الأمة اليوم انها تعودت على تجاهل الحقائق وتكرار الفشل والا فكيف تتفق حكومة تؤيد مع اخرى تؤيد الصهانية؟”.

 

يشار إلى أن الأزمة التي تضرب الخليج حاليا على وشك أن تعصف به، حيث أنه لأول مرة تصل  أزمة سياسية لهذا المستوى من الخلاف منذ تأسيس عام 1981، حيث وصل الأمر إلى تلفيق دول الحصار اتهامات مباشرة لأمير قطر الشيخ ، وهو الأمر الذي يصعب معه أن يتعامل مع زعماء دول الحصار حتى لو انتهت الازمة.

 

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