سخر مدير عام قناة “الجزيرة” ياسر أبو هلالة، من تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، التي صرح بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة اليوم الاربعاء، عقد انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول الحصار، واصفا إياه بالمهرج.

وقال “أبو هلالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لماذا لا تسعى قطر لرسم الابتسامة على وجوه الناس؟ هل الدول تقوم بدور المهرج؟ رحم الله الشيخ كشك القائل:ما حاجتنا لإمام عادل ولدينا عادل إمام؟”.

لماذا لا تسعى قطر لرسم الابتسامة على وجوه الناس؟ هل الدول تقوم بدور المهرج؟ رحم الله الشيخ كشك القائل"ماحاجتنالأمام عادل ولديناعادل إمام؟" — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) July 5, 2017

وسخر “أبو هلالة” أيضا من طريقة إرتداء وزير الخارجية السعودي للشماغ العربي، الذي طالما حافظ عليه الخليجيون قائلا: ” الخليجيون حافظوا على تقليد الشماغ العربي، غريب أن بعضهم مثل السياح الذين يشترون الشماغ العربي ويرتدونه مجاملة ، منظرهم عجائبي كأنهم دمى!”.

الخليجيون حافظوا على تقليد الشماغ العربي، غريب أن بعضهم مثل السياح الذين يشترون الشماغ العربي ويرتدونه مجاملة ، منظرهم عجائبي كأنهم دمى! — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) July 5, 2017

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد تساءل خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول الحصار لقطر: ” لماذا تريد قطر رؤية الخراب و الدم؟ لماذا تريد رؤية الدمار بدل الإعمار؟ الى ان تقرر قطر تغيير المسار سنبقى في انفصال”.

وأضاف متسائلا أيضا: “لماذا تريد قطر التخريب؟ لماذا لا تريد قطر رسم الابتسامة على وجوه الناس؟”.

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