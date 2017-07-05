سخر مدير عام قناة “” ياسر أبو هلالة، من تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، ، التي صرح بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في اليوم الاربعاء، عقد انتهاء اجتماع وزراء خارجية ، واصفا إياه بالمهرج.

 

وقال “أبو هلالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:” لماذا لا تسعى لرسم الابتسامة على وجوه ؟ هل الدول تقوم بدور المهرج؟ رحم الله الشيخ كشك القائل:ما حاجتنا لإمام عادل ولدينا ؟”.

 

وسخر “أبو هلالة” أيضا من طريقة إرتداء وزير الخارجية السعودي للشماغ العربي، الذي طالما حافظ عليه الخليجيون قائلا: ” الخليجيون حافظوا على تقليد الشماغ العربي، غريب أن بعضهم مثل الذين يشترون الشماغ العربي ويرتدونه مجاملة ، منظرهم عجائبي كأنهم دمى!”.

 

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد تساءل خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول الحصار لقطر: ” لماذا تريد قطر رؤية الخراب و الدم؟ لماذا تريد رؤية الدمار بدل الإعمار؟ الى ان تقرر قطر تغيير المسار سنبقى في انفصال”.

 

وأضاف متسائلا أيضا: “لماذا تريد قطر التخريب؟ لماذا لا تريد قطر رسم الابتسامة على وجوه الناس؟”.

 

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