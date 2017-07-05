وطن (خاص) – باتَ واضحاً أن قناة “الجزيرة” أصبحت الشّغل الشّاغل، وبمثابة المرض المزمن الذي أصابَ ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، حتّى أنه أصبحَ لا يتوقّف عن التغريد بإلقاء التُهم جزافاً ضد القناة وإعلامييها

هذه المرّة اعتبر “خلفان” أنّ قناة “الجزيرة “مشروعاً اسرائيلياً برعاية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو”!

قناة الجزيرة مشروع اسرائيلي برعاية رئيس الوزراء الاسرائيلي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٥ يوليو، ٢٠١٧

كان “خلفان” قد ادّعى أن قناة الجزيرة يديرها خبراء اسرائيليون في علم النفس يحددون الاسئلة المراد طرحها على الضيف.!!

يدير قناة الجزيرة خبراء اسرائيليون في علم النفس يحددون الاسئلة المراد طرحها على الضيف.!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٤ يوليو، ٢٠١٧

تلك التغريدات عن “الجزيرة”، ناهيكَ عن سيل التغريدات التي يهاجم فيها “خلفان” قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، قابلها مغرّدون بتذكير “خلفان”، حينما زعم أن “الجزيرة” مشروعاً اسرائيلياً، بتذكيره بجملته الشهيرة التي نطقها بلسانه حينما قال: “لو كنت أعلم بوجود قنبلة ستنفجر في “إسرائيل” لتواصلت مع ضابط اسرائيلي وأوصلت له هذه المعلومة!!”

ولم ينسَ النشطاء تصريحات “خلفان” التي قال فيها إن “إسرائيل لا تشكل خطراً على الوطن العربي”! في تناقضٍ واحدٍ بين ما يزعمه عن “الجزيرة” وبين ما كان يقوله عن اسرائيل التي حسب ادّعائه تدير القناة القطرية!

وقناة العبريه للتعري ،مشروع الموساد في الوطن العرب — Dr. Alaa Talal (@2004370) ٥ يوليو، ٢٠١٧

الخبراء الإسرائيليون يديرون ابو ظبي بأكملها وهم من أدار الطلبات والشروط التي قدمت لقطر!! — عمار ياسر الكلدي (@Ammar26230648) ٤ يوليو، ٢٠١٧

كيف تكون قطر مع الاسرائليين وانتم تتهمونها بدعم حماس والاخوان .. قبح الله القطيع الذي يصدقكم — عبدالاله عبدالله (@abdolellah) ٤ يوليو، ٢٠١٧

الغريب ان الامارات تشتري اراضي الفلسطينيين بالاحتيال وتهديها للهيود والان اتهم الجزيرة بالتعاون مع اسرائيل ؟؟

ياخي غير نوع التبن خرب عقلك — Ayman (@Ayman90Ram) ٤ يوليو، ٢٠١٧

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