(خاص) – باتَ واضحاً أن قناة “” أصبحت الشّغل الشّاغل، وبمثابة المرض المزمن الذي أصابَ ، نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي “”، حتّى أنه أصبحَ لا يتوقّف عن التغريد بإلقاء التُهم جزافاً ضد القناة وإعلامييها

 

هذه المرّة اعتبر “خلفان” أنّ قناة “الجزيرة “مشروعاً اسرائيلياً برعاية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو”!

 

كان “خلفان” قد ادّعى أن قناة الجزيرة  يديرها خبراء اسرائيليون في علم النفس يحددون الاسئلة المراد طرحها على الضيف.!!

تلك التغريدات عن “الجزيرة”، ناهيكَ عن سيل التغريدات التي يهاجم فيها “خلفان” وأميرها ، قابلها مغرّدون بتذكير “خلفان”، حينما زعم أن “الجزيرة” مشروعاً اسرائيلياً، بتذكيره بجملته الشهيرة التي نطقها بلسانه حينما قال: “لو كنت أعلم بوجود قنبلة ستنفجر في “” لتواصلت مع ضابط اسرائيلي وأوصلت له هذه المعلومة!!”

ولم ينسَ النشطاء تصريحات “خلفان” التي قال فيها إن “إسرائيل لا تشكل خطراً على الوطن العربي”! في تناقضٍ واحدٍ بين ما يزعمه عن “الجزيرة” وبين ما كان يقوله عن التي حسب ادّعائه تدير القناة القطرية!

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