نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، مقطع فيديو لمشادة بين المحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل، والخبير الإستراتيجي السعودي، أحمد الشهري.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قال “الشهري خلال استضافته في برنامج “النقاش” المذاع على قناة “فرانس 24″، موجها حديثه للدكتور “الهيل”: “يا استاذي العزيز أنت كنت تشتري حليب المراعي بواحد ريال والآن تشتريه بـ13 ريال من تركيا وإيران، مهددا بأن القطريين لن يستطيعوا أن يعيشوا شهرا آخرا !!”.

من جانبه رد الدكتور “الهيل” عليه قائلا: “والله الحليب التركي والمنتجات التركية أفضل بكثير من حيث الجودة من المنتجات السعودية”، ليوجه حديثه لـ”الشهري” مفحما إياه: “اشرب أنت من المراعي.زيكفي أنك تشرب من المراعي”.

من جانبها سخرت الإعلامية الجزائرية “بن قنة” من الحجة التي تحدث بها “الشهري” قائلة: ” مثقف سعودي: “قطر لن تصمد بدون الحليب السعودي..ديكتاتوريات المراعي”.

وكانت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر يوم 5حزيران/يونيو، ومنعت جميع الشركات من تصدير منتجاتها لقطر، في حين قامت قطر بالتوجه للسوق التركي لاستيراد ما تحتاجه من منتجات غذائية وغيرها.

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