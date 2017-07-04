زواج فتى اندونيسي من مسنة

وطن (ترجمة خاصة) – تزّوج فتىً إندونيسي يبلغُ من العمر (16عاماً)، بمسنةٍ عمرها (71عاماً)، بعد أن وقعا في علاقة حبٍ قويّة، وهدّدا بالإنتحار إذا واجها مُعارضةً لمنع اتمام الزفاف.

وتزّوج (سلامات رييادي -Selamat Riayadi) من الأرملة لمرتين (روهيا – Rohaya) في قرية بجزيرة سومطرة الجنوبية.

وقال الزوجان ان حبهما لبعضهما البعض كان قويا جدا، وأنهما سينتحران إذا مُنعا من الزواج.

وبعد أن أبدى صاحب المنزل الذي أقيم فيه الزفاف، وهو زعيم محلي يُدعى “كوسويو”، في البداية شكوكاً تجاه العلاقة، منح الإذن للفتى والمُسنّة بالزواج.

يشار الى أنّ الحد الأدنى الرسمي لسن الزواج في إندونيسيا هو 19 عاماً.

ولا يعتقد أن زواج الفتى من المُسنّة تم بدافع الرّغبة في الحصول على أموالها أو تركتها؛ لأن كلا العروسين فقراء.

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