وجه الكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، انتقادات لاذعة لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، واصفة البحرين بـ”الجزيرة”، ومؤكدا بأنها أول من جلبت القواعد العسكرية للخليج.

وقال “العذبة” خلال استضافته في تلفزيون قطر للحديث حول الأزمة الخليجية، “في أمور القواعد وتواجدها، عندما يتحدث خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية جزيرة البحرين عن وجود القواعد، فإن أول ما أتى هم البحرين”.

وأضاف أن الأسطول الخامس الأمريكي تواجد في البحرين قبل تواجده في أي دولة خليجية أخرى، بعد أن تعرضت الكويت للغزو من قبل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

عبدالله العذبة: اتصل جندي من البنتاجون بجزيرة #البحرين وبقي الضباط القطريين هناك.. لينفض بشته وزير خارجيتهم ويذهب لواشنطن لنرى مرجلة السيادة pic.twitter.com/vnUNZc54Ao — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 3, 2017

وتابع قائلا: “هم أعلنوا بخروج الضباط القطريين من القاعدة الأمريكية وأن البحرين ستبعدهم”، مضيفا “اتصل وكيل عريف من البنتاغون وأدب جزيرة البحرين وبقي الضباط القطريين وما زالوا متواجدين في جزيرة البحرين”، على حد قوله.

وتحول “العذبة” للحديث عن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قائلا: “إذا كان يتحدث عن السيادة خليه يوريني مرجلته وينفض بشته خالد بن أحمد ويروح يكلم “تيلرسون” ويقول له تغادر القاعدة الامريكية ويجيبوا قاعدة من عند عبد الفتاح السيسي يحميهم من إيران”.

وكانت البحرين قد أعلنت بأنها طلبت من القوات القطرية المتواجدة في القاعدة الامريكية بمغادرة القاعدة بعد اندلاع الأزمة، دون أن توضح إن كانوا قد غادروا أم لا.

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