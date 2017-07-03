نشرت قناة “” عبر حسابها بموقع “تويتر” مقطع فيديو مصور لمجموعة من إعلامييها ومراسليها حول ، وجهوا من خلاله رسالة قوية إلى دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) المطالبة بإغلاق القناة.

 

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” قال الإعلاميين والمراسلون:” إلى أولئك الذين يطالبون بإغلاق الجزيرة وإسكاتها..إلى من يسعون إلى حرمان الناس من الوصول للحقيقة والخبر الصادق..فلذلك لدينا مطالبنا أيضا”.

 

وبحسب الفيديو، فقد أوضح الإعلاميون مطالبهم قائلين: “نطالب أن يتمتع بحقه في ممارسة عمله دون مضايقات أو تهديد”.

 

وأضافوا: “نطالب أن يُحفظ للناس حقهم في الوصول إلى دون انحياز ولا تدليس..نطالب في إسماع صوت المهمشين والمنسيين في أصقاع العالم ونطالب بعرض الآراء المتباينة وتقبل وجهات النظر المختلفة دون خوف”.

 

واختتموا قائلين: “نطالب ألا يعمل الصحفي كالمجرم..نطالب بأن تبقى حرة”.

 

من جانبها علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” على الفيديو في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قائلة:” لن تُغلَق..ولن نسكُت”.

وكانت دول الحصار قد تقدمت بقائمة مكونة من 13 مطلبا لدولة قطر اشترطت تنفيذها لعودة العلاقات الدبلوماسية معها ورفع الحصار عنها، جاء على رأسها إغلاق قناة “الجزيرة” وقطع العلاقات مع وإغلاق ، وهو الامر الذي اعتبرته قطر من المستحيل.

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