نشرت قناة “الجزيرة” عبر حسابها بموقع “تويتر” مقطع فيديو مصور لمجموعة من إعلامييها ومراسليها حول العالم، وجهوا من خلاله رسالة قوية إلى دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) المطالبة بإغلاق القناة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” قال الإعلاميين والمراسلون:” إلى أولئك الذين يطالبون بإغلاق الجزيرة وإسكاتها..إلى من يسعون إلى حرمان الناس من الوصول للحقيقة والخبر الصادق..فلذلك لدينا مطالبنا أيضا”.

وبحسب الفيديو، فقد أوضح الإعلاميون مطالبهم قائلين: “نطالب أن يتمتع الصحفي بحقه في ممارسة عمله دون مضايقات أو تهديد”.

وأضافوا: “نطالب أن يُحفظ للناس حقهم في الوصول إلى المعلومة دون انحياز ولا تدليس..نطالب في إسماع صوت المهمشين والمنسيين في أصقاع العالم ونطالب بعرض الآراء المتباينة وتقبل وجهات النظر المختلفة دون خوف”.

واختتموا قائلين: “نطالب ألا يعمل الصحفي كالمجرم..نطالب بأن تبقى الصحافة حرة”.

إلى أولئك الذين يطالبون بإغلاق الجزيرة وإسكاتها.. فلدينا مطالبنا كذلك #نطالب_بحرية_الصحافة #الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/J8JZL9a5MR — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 3, 2017

من جانبها علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة على الفيديو في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قائلة:” لن تُغلَق..ولن نسكُت”.

وكانت دول الحصار قد تقدمت بقائمة مكونة من 13 مطلبا لدولة قطر اشترطت تنفيذها لعودة العلاقات الدبلوماسية معها ورفع الحصار عنها، جاء على رأسها إغلاق قناة “الجزيرة” وقطع العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة التركية، وهو الامر الذي اعتبرته قطر من المستحيل.

Also published on Medium.