شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على من وصفها بحكومات الاستبداد العربية، مؤكدا بأنه قد حان الوقت لرحيلها.

 

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” ظل الاستبداد واعوانه كابوسا على صدر هذه كلما حاولت أن تؤسس لنهضة جديدة اعادوها الى الوراء حقبا من الزمن ولكنها بدأت تتململ وستلفظهم”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى داعيا إلى قيام نهضة حقيقية ورفض قائلا: ” هذا المارد العربي الذي يقترب عدد سكانه من 400 مليون نسمة لابد ان ينهض بجهد أبنائه من اجل ورفض التجزئة والتبعية ووضع حجر اساس ”.

 

واختتم تدويناته بالهجوم على الحكومات العربية المستبدة داعيا إلى رحيلها، بالقول: ” لقد تخلت حكومات الاستبداد عن تحرير وفشلت في تطوير بدائل للنفط وقمعت حريات الشعوب ومزقت وحدة الأمة فلم يبقى لها الا الرحيل”.

 

Also published on Medium.