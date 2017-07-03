شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على من وصفها بحكومات الاستبداد العربية، مؤكدا بأنه قد حان الوقت لرحيلها.

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ظل الاستبداد واعوانه كابوسا على صدر هذه الأمة كلما حاولت أن تؤسس لنهضة جديدة اعادوها الى الوراء حقبا من الزمن ولكنها بدأت تتململ وستلفظهم”.

ظل ألأستبداد واعوانه كابوسا على صدر هذه الأمة كلما حاولت أن تؤسس لنهضة جديدة اعادوها الى الوراء حقبا من الزمن ولكنها بدأت تتململ وستلفظهم. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 3, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى داعيا إلى قيام نهضة حقيقية ورفض التبعية قائلا: ” هذا المارد العربي الذي يقترب عدد سكانه من 400 مليون نسمة لابد ان ينهض بجهد أبنائه من اجل الحرية ورفض التجزئة والتبعية ووضع حجر اساس النهضة”.

هذا المارد العربي الذي يقترب عدد سكانه من 400 مليون نسمة لابد ان ينهض بجهد أبنائه من اجل الحرية ورفض التجزئة والتبعية ووضع حجر اساس النهضة. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 3, 2017

واختتم تدويناته بالهجوم على الحكومات العربية المستبدة داعيا إلى رحيلها، بالقول: ” لقد تخلت حكومات الاستبداد عن تحرير فلسطين وفشلت في تطوير بدائل للنفط وقمعت حريات الشعوب ومزقت وحدة الأمة فلم يبقى لها الا الرحيل”.

لقد تخلت حكومات الأستبداد عن تحريرفلسطين وفشلت في تطوير بدائل للنفط وقمعت حريات الشعوب ومزقت وحدة ألأمة فلم يبقى لها الا الرحيل. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) July 3, 2017

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