تمكن الاعلامي القطري أحمد السليطي من لجم رئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم”, عبد الباري عطوان خلال مقابلة على قناة “بي بي سي”, بعدما وصف الاخير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بـ”ساعي بريد”.

وقاطع السليطي عبد الباري عطوان الذي كان منفكا في هجومه على أمير الكويت الذي يقود وساطة خليجية لاصلاح ذات البينة في الازمة الخليجية التي فرضتها السعودية والامارات ومن خلفهما البحرين ومصر, قائلاً ” انا اعترضت على وصف عطوان للأمير الصباح بـ”ساعي البريد”, مؤكداً أن الامير الكويتي وسيط نزيه له مقام سامي ورمز خليجي كذلك.

وأضاف ” على عبد الباري عطوان أن يحتفظ بهذه الاوصاف لنفسه والا يتطاول على رمز خليجي مثل امير الكويت “.

واحتد النقاش بعدما قال عطوان انه “لا توجد وساطة في الازمة الخليجية ولا مفاوضات “, مشبهاً أمير الكويت بساعي البريد الذي قام بنقل شروط دول الحصار الـ”13” إلى قطر وينتظر أن يأتيه رد رسمي قطري على هذه الشروط “, الامر الذي دفع السليطي إلى مقاطعته سريعا معترضا على ما قاله, بينما ظل عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي صامتا أمام تطاول عبد الباري عطوان على امير الكويت.

Also published on Medium.