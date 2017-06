استمرار لكذبها المعهود منذ زمن، وتحولها لبوق ذو خوار، وتماشياً مع الحملة الإعلامية التي تشنها وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها، زعمت قناة “العربية” أن ثلاثة بنوك بريطانية اوقفت تعاملها بالريال القطري.

وقالت القناة في تغريدة لها عبر حساب “العربية عاجل” على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بريطانيا..لويدز وبانك أوف سكوتلاند وهالبفاكس توقف العمل بالريال القطري #العربية_عاجل”.

بريطانيا..لويدز وبانك أوف سكوتلاند وهالبفاكس توقف العمل بالريال القطري #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 30, 2017

“وطن” تقصّت الحقيقة لتكشف كذب القناة، ومن خلال بحث بسيط في حسابات هذه البنوك الرسمية على “تويتر”، وأن ما ذكرته ليس إلا من باب الدعاية المشبوهة.

واتضح لـِ”وطن” أن هناك من توجه لهذه البنوك بالسؤال عما يتم تداوله، او بالاحرى عما نشرته قناة “العربية”، ليأتي الرد قاطعاً بالنفي، والتاكيد على أن هذه البنوك لا تزال تتعامل بالريال القطري بشكل طبيعي.

وتنشر “وطن” ردود البنوك البريطانية الثلاثة على استفسارات بعض المغردين حول صحة ما نشرته “العربية” والتي جاءت كالتالي:

Hi, I'm MM. We're still offering the Qatari Riyal. Hope this helps! — Lloyds Bank (@AskLloydsBank) June 30, 2017

Hi, I’m KM. We're still offering the Qatari Riyal. Hope this helps! — Halifax (@AskHalifaxBank) June 30, 2017

Hi I'm GD. No, we're still offering the Qatari Riyal. — Bank of Scotland (@AskBankOfScot) June 30, 2017

ووفقا للردود السابقة، فقد أكدت البنوك الثلاثة انها ما زالت تقدم خدمة صرف الريال القطري.

