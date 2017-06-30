استمرار لكذبها المعهود منذ زمن، وتحولها لبوق ذو خوار، وتماشياً مع الحملة الإعلامية التي تشنها الإماراتية والسعودية الموالية لها، زعمت قناة “” أن ثلاثة بنوك بريطانية اوقفت تعاملها بالريال القطري.

 

وقالت القناة في تغريدة لها عبر حساب “العربية عاجل” على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بريطانيا..لويدز وبانك أوف سكوتلاند وهالبفاكس توقف العمل بالريال القطري #العربية_عاجل”.

“وطن” تقصّت الحقيقة لتكشف كذب القناة، ومن خلال بحث بسيط في حسابات هذه الرسمية على “تويتر”، وأن ما ذكرته ليس إلا من باب الدعاية المشبوهة.

 

واتضح لـِ”وطن” أن هناك من توجه لهذه البنوك بالسؤال عما يتم تداوله، او بالاحرى عما نشرته قناة “العربية”، ليأتي الرد قاطعاً بالنفي، والتاكيد على أن هذه البنوك لا تزال تتعامل بالريال القطري بشكل طبيعي.

 

وتنشر “وطن” ردود البنوك البريطانية الثلاثة على استفسارات بعض المغردين حول صحة ما نشرته “العربية” والتي جاءت كالتالي:

ووفقا للردود السابقة، فقد أكدت البنوك الثلاثة انها ما زالت تقدم خدمة صرف .

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