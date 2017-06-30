بينما يعيشُ ولي العهد السعودي المُعيّن “محمد بن سلمان” كابوس حدوث إنقلاب مضاد يحصل داخل القصر السعودي، وشروعه باتخاذ سلسلة قرارات استباقية في هذا السيّاق، كشفت مصادر عن قُرب استبدال أمراء المناطق بنوابهم بأمرِ “ابن سلمان”.

ووفقَ ما نشرَ حساب “العهد الجديد” على “تويتر” فإنّ “هناك تمهيد من قبل بن سلمان لاستبدال أمراء المناطق الحاليين بنواب الأمراء الذين تم تعيينهم ضمن الأوامر الملكية التي أطلقت في أبريل المنصرم”.

هناك تمهيد من قبل بن سلمان لاستبدال أمراء المناطق الحاليين بنواب الأمراء الذين تم تعيينهم ضمن الأوامر الملكية التي أطلقت في أبريل المنصرم. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢٩ يونيو، ٢٠١٧

يُشار إلى أنّ مصادر سعودية وثيقة أكّدت لـِ”وطن” أن قرار إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من قيادة الحرس الوطني السعودي سيصدر خلال أيام أستكمالاً للإنقلاب الأبيض الذي تم عبر قرارات ملكية خلعت ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز من منصبه وعينت بدلاً عنه محمد ابن الملك سلمان.

وتأتي هذه المعلومات وسطَ تأكيدات نشرتها صُحُفٌ غربيّة، من أبرزها “نيويورك تايمز” و “الغارديان” البريطانية، عنّ أن الأمير السعودي محمد ين نايف، مقيّد الحركة في قصره بجدة وفي وضعِ “إقامة جبرية”، في وقت يحاول فيه ولي العهد الجديد تقوية سلطانه وتأمين نقل السلطة.

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