علّقت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على وضع ولي العهد السعوديّ السابق، محمد بن نايف، رهن الإقامة الجبرية.

ونشرت “عرابي” تغريدةً على حسابها في “فيسبوك” قالت فيها: “كل الشماتة في عدو الاسلام بن نايف الذي سيلقى باذن الله مصير الخزي في الحياة الدنيا”.

وأضافت: “لا يعني هذا دعم العيل بن سلمان, فهذا الغلام لن يجد في وجهه سوى القلاقل والتوترات وتوقعي ان هذا الولد الذي يجره محمد بن زايد من قفاه بحبل, هو أخر أسرة آل سعود المجرمة المفسدة”.

يشار إلى أنّ صحيفة “الغارديان” البريطانية، أكّدت ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز”، عن أنّ الأمير السعودي محمد بن نايف، ولي العهد السابق، الذي عزله الملك سلمان بن عبد العزيز، ليضع نجله محمد بن سلمان في مكانه، مقيّد الحركة في قصره بجدة وفي وضعِ “إقامة جبرية”، في وقت يحاول فيه ولي العهد الجديد تقوية سلطانه وتأمين نقل السلطة.

وقال الكاتب “مارتن شولوف”، نقلا عن مصدرين مقربين من العائلة المالكة تأكيدهما، خضوع ولي العهد السابق محمد بن نايف للإقامة الجبرية.

وعلى الرغم من نفي مسؤولين سعوديين لما نقلته “نيويورك تايمز”، إلا أن مسؤولا آخر قال لـ”الغارديان” إنها فترة تغيير ولا يريد بن سلمان أن يخاطر وهي ليست إقامة جبرية، وفقا لقوله.

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