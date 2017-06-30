عاد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، للتغريد عبر حسابه بموقع “تويتر”، نزولا عند رغبة المتابعين الذين طالبوه بعدم التوقف، مبتدئاً بهجومٍ عنيفٍ على نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، واصفا إياه بالفاشل الذي مهمته حراسة الشركات الإسرائيلية من حوله، والمُتستّر على قتلة الشهيد القسامي محمود المبحوح.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجهاً حديثه لخلفان: “وانت الشرطي الفاشل ماذا تفهم بالديمقراطية، هزلت، لماذا انت مرعوب من حمد بن جاسم ، لو كنت مكانك لرفعت رأسي به في #الخليج”.

@Dhahi_Khalfan وانت الشرطي الفاشل ماذا تفهم بالديمقراطية ، هزلت ، لماذاانت مرعوب من حمد بن جاسم ، لو كنت مكانك لرفعت رأسي به في #الخليج https://t.co/6kavYnrIo6 — جمال ريان (@jamalrayyan) June 29, 2017

واضاف في تغريدة اخرى: “شرطي فاشل مهمته حراسة مئات الشركات الإسرائيلية من حوله والتستر على قتلة المبحوح من حوله ينظر بديمقراطية السجون من حوله !!! هزلت #الخليج”.

شرطي فاشل مهمته حراسة مئات الشركات الإسرائيلية من حوله والتستر على قتلة المبحوح من حوله ينظر بديمقراطية السجون من حوله !!! هزلت #الخليج https://t.co/SKL926FvAH — جمال ريان (@jamalrayyan) June 29, 2017

وتابع قائلا: ” يا ضاحي أهل المبحوح يريدون حق ابنهم منك ويستحلفونك بالله ، قائمة المطلوبين قتلة المبحوح ، هل سلمتها للانتربول ولماذا توقفت عن ملاحقتهم؟”.

يا ضاحي أهل المبحوح يريدون حق ابنهم منك ويستحلفونك بالله ، قائمة المطلوبين قتلة المبحوح ، هل سلمتها للانتربول ولماذا توقفت عن ملاحقتهم ؟ https://t.co/uJKn7TEkGa — جمال ريان (@jamalrayyan) June 29, 2017

وكان جمال ريان أعلن التوقف عن إبداء رأيه حول الأزمة الخليجية، نظرا لحالة الاستقطاب الحاد، معربا عن تمنيه بأن يعم الوفاق والمحبة بين أبناء الخليج، لكّنه تراجع بعد المطالبات الحثيثة من متابعيه.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد كشفت مؤخرا، أن اثنين على الأقل من الفريق الذي اغتال القيادي الكبير في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمود المبحوح في فندق البستان بدبي بتاريخ 19/01/2010 يعيشون في الإمارات ولم يقدما للمحاكمة، بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال.

وبينت أن السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهم الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقا أنهما يعيشان أحرارا في دولة الإمارات.

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