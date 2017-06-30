دافع الفرنسي “بول بوغبا”، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزيّ عن الإسلام، مؤكدا أنه برئ من الأعمال الإرهابية التي يشهدها العالم مؤخرا.

وأضاف: “لكن لا يمكن الاستسلام، ولا يمكننا أن نسمح لهم بالتلاعب بعقولنا، علينا أن نكافح، هناك أشياء حزينة تحدث في الحياة ولكن لا يمكن التوقف عن العيش، لا يمكن قتل الإنسان، إن قتل الإنسان … شيء جنوني، لذلك لا أريد أن أربط الدين بهذا الشأن”.

وأتم: “أود التأكيد على أن هذا ليس الاسلام، والجميع يعلم ذلك، ولن اكون الوحيد الذي يقول ذلك الأمر”.

ويتميز بوجبا بالتدين، وظهر هذا الأمر واضحا في قيامه بمناسك العمرة في مدينة “مكة المكرمة” بعد أيام قليلة على مساهمته في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي أواخر الشهر الماضي.

يذكر أن بول بوجبا البالغ من العمر 24 عاما يعد أغلى لاعب في العالم بانتقاله إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادما من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

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