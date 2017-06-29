وجه نائب رئيس مجلس الشورى العماني السباق، إسحاق سالم السيابي، انتقادات لاذعة لدول الحصار على قطر، مؤكدا بأن بعض الدول الخليجية ستتعرض ستتعرض لأزمات مالية وسياسية نتيجة مقاطعة قطر، مشددا على أن السحر سينقلب على الساحر، معربا عن دعمه لقطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #حصار_قطر و #مقاطعة_قطر عناوين سيئة تذكرني بإخوة يوسف عليه السلام!. فهل سيتكرر حلم سجود الشمس والقمر والكواكب مرة اخرى؟”.

#حصار_قطر و #مقاطعة_قطر عناوين سيئة تذكرني بإخوة يوسف عليه السلام!.

فهل سيتكرر حلم سجود الشمس والقمر والكواكب مرة اخرى؟#اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) June 28, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مؤكدا تعرض الدول الخليجية المحاصرة لأزمات سياسية ومالية قائلا: ” ازمة مالية وسياسية ستتعرض لها بعض الدول الخليجية نتيجة مقاطعتها لدولة #قطر ! لتتأكد مقولة ان السحر سينقلب على الساحر”.

ازمة مالية وسياسية ستتعرض لها بعض الدول الخليجية نتيجة مقاطعتها لدولة #قطر !

لتتأكد مقولة ان السحر سينقلب على الساحر.#اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) June 28, 2017

وأعرب “السيابي” عن تضامنه مع قطر حتى ينتهي الحصار الذي وصفه بـ”اللعبة” قائلا: ” معك يا #قطر بالوفاء حتى تنتهي لعبة #مقاطعة_قطر وينتهي #حصار_قطر لتبقى #قطر_كعبة_المضيوم حفظ الله #قطر_واميرها_وجميع_ابناؤها”.

واختتم تدويناته قائلا: ” #قطر_واميرها_وجميع_ابناؤها لكم من سلطنة عمان كل الحب والتقدير والتحية والسلام”.

#قطر_واميرها_وجميع_ابناؤها لكم من سلطنة عمان كل الحب والتقدير والتحية والسلام. #اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) June 28, 2017

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