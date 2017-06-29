وجه نائب رئيس السباق، إسحاق سالم السيابي، انتقادات لاذعة لدول الحصار على ، مؤكدا بأن بعض ستتعرض ستتعرض لأزمات مالية وسياسية نتيجة مقاطعة قطر، مشددا على أن سينقلب على الساحر، معربا عن دعمه لقطر وأميرها الشيخ .

 

وقال “السيابي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” #حصار_قطر و #مقاطعة_قطر عناوين سيئة تذكرني بإخوة !. فهل سيتكرر حلم سجود والقمر والكواكب مرة اخرى؟”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مؤكدا تعرض الدول الخليجية المحاصرة لأزمات سياسية ومالية قائلا: ” ازمة مالية وسياسية ستتعرض لها بعض الدول الخليجية نتيجة مقاطعتها لدولة #قطر ! لتتأكد مقولة ان السحر سينقلب على الساحر”.

 

وأعرب “السيابي” عن تضامنه مع قطر حتى ينتهي الحصار الذي وصفه بـ”اللعبة” قائلا: ” معك يا #قطر بالوفاء حتى تنتهي لعبة #مقاطعة_قطر وينتهي #حصار_قطر لتبقى #قطر_كعبة_المضيوم حفظ الله #قطر_واميرها_وجميع_ابناؤها”.

 

واختتم تدويناته قائلا: ” #قطر_واميرها_وجميع_ابناؤها لكم من كل الحب والتقدير والتحية والسلام”.

 

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