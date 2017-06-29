شن المعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي، هجوما عنيفا على من وصفهم بـ”صهاينة العرب”، مؤكدا بأنهم أقذر وأقبح من الصهاينة الأصليين.

وقال “العتيبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن” معربا فيها عن تضامنه مع غزة:” لأول مرة في التاريخ يتغلَّب التقليد على الأصلي. فقد أثبتت الأحداث بأن صهاينة العرب أقبح وأقذر وأرخص من الصهاينة الأصليين #غزه_تحت_القصف”.

لأول مرة في التاريخ يتغلَّب التقليد على الأصلي. فقد أثبتت الأحداث بأن صهاينة العرب أقبح وأقذر وأرخص من الصهاينة الأصليين.#غزه_تحت_القصف — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) June 28, 2017

وكان قطاع غزة قد تعرض فجر الثلاثاء لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي والمدفعية المتاخمة للقطاع، حيث استهدف القصف مواقع عسكرية تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

يشار إلى أن العديد من الكتاب السعوديين رفضوا التضامن مع غزة خلال تعرضها للقصف، في حين دشن مغردون موالون للهعد الجديد بالمملكة المتمثل بولي العهد محمد بن سلمان وسما عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#سعوديون_مع_التطبيع تزامنا مع القصف، حيث وصلت البجاحة بان يصف الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد، القضية الفلسطينة بـ”المومس”.

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