شن المعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي، هجوما عنيفا على من وصفهم بـ””، مؤكدا بأنهم أقذر وأقبح من الأصليين.

 

وقال “العتيبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن” معربا فيها عن تضامنه مع غزة:” لأول مرة في يتغلَّب التقليد على الأصلي. فقد أثبتت الأحداث بأن صهاينة العرب أقبح وأقذر وأرخص من الصهاينة الأصليين #غزه_تحت_القصف”.

 

وكان قد تعرض فجر الثلاثاء لقصف عنيف من قبل والمدفعية المتاخمة للقطاع، حيث استهدف القصف مواقع عسكرية تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة .

 

يشار إلى أن العديد من الكتاب رفضوا التضامن مع غزة خلال تعرضها للقصف، في حين دشن مغردون موالون للهعد الجديد بالمملكة المتمثل بولي العهد  وسما عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#سعوديون_مع_التطبيع تزامنا مع القصف، حيث وصلت البجاحة بان يصف الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد،  بـ”المومس”.

 

 

 

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