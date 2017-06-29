أكد المعارض السعودي المقيم في لندن، الدكتور سعد الفقيه، أن الهدف من الهجوم على قطر من قبل السعودية والإمارات هو حركة “حماس” والمقاومة، مستبعدا بأن يكون الهدف بسبب إيران.

وقال “الفقيه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”، مجيبا على سؤال: لماذا اختارت السعودية والإمارات استهداف قطر ولم تستهدف سلطنة عمان والكويت: ” السبب واضح قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حماس والعمل الخيري وقناة الجزيرة”.

وأضاف قائلا: “لا عليك من الكلام القائل بأن الإرهاب هو السبب أو إيران”، موضحا بأن هذا الكلام غير صحيح لأن الإمارات متعاونة مع إيران عشرة أضعاف قطر.

وفيما يتعلق بمزاعم الإرهابـ أوضح “الفقيه” بأن اتهام السعودية مئة ضعف من اتهام قطر، مؤكدا بأن الهدف حماس ودعم غزة والعمل الخيري وقناة “الجزيرة”.

سؤال

لماذا اختارت السعودية والإمارات استهداف قطر ولم تستهدف الكويت أو سلطنة عمان؟ pic.twitter.com/KsydJq5HnV — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) June 28, 2017

وحول عدم استهداف سلطنة عمان والكويت من قبل السعودية والإمارات، أوضح “الفقيه” بأنه يصعب عليهم توجيه اتهامات لسلطنة عمان والكويت بأنهم يدعمون “غزة” أو لديهم قناة مثل “الجزيرة”.

وأضاف بأن السبب الرئيسي لعدم استهداف سلطنة عمان والكويت، أن السعودية والإمارات لم يستطيعا أن ينتزعا من الرئيس الامريكي دونالد ترامب موافقة على استهدافهما، مؤكدا بأن القضية تدخلت فيها إسرائيل وهي من أقنعت “ترامب” بأن يقف مع السعودية والإمارات في هذا الموقف ضد قطر.

Also published on Medium.