أكد المعارض السعودي المقيم في ، الدكتور سعد الفقيه، أن الهدف من الهجوم على من قبل والإمارات هو حركة “” والمقاومة، مستبعدا بأن يكون الهدف بسبب إيران.

 

وقال “الفقيه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدته “وطن”، مجيبا على سؤال: لماذا اختارت السعودية والإمارات استهداف قطر ولم تستهدف سلطنة عمان والكويت: ” السبب واضح قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حماس والعمل الخيري وقناة ”.

 

وأضاف قائلا: “لا عليك من الكلام القائل بأن الإرهاب هو السبب أو إيران”، موضحا بأن هذا الكلام غير صحيح لأن الإمارات متعاونة مع إيران عشرة أضعاف قطر.

 

وفيما يتعلق بمزاعم الإرهابـ أوضح “الفقيه” بأن اتهام السعودية مئة ضعف من اتهام قطر، مؤكدا بأن الهدف حماس ودعم والعمل الخيري وقناة “الجزيرة”.

 

وحول عدم استهداف سلطنة عمان والكويت من قبل السعودية والإمارات، أوضح “الفقيه” بأنه يصعب عليهم توجيه اتهامات لسلطنة عمان والكويت بأنهم يدعمون “غزة” أو لديهم قناة مثل “الجزيرة”.

 

وأضاف بأن السبب الرئيسي لعدم استهداف سلطنة عمان والكويت، أن السعودية والإمارات لم يستطيعا أن ينتزعا من الرئيس الامريكي موافقة على استهدافهما، مؤكدا بأن القضية تدخلت فيها وهي من أقنعت “ترامب” بأن يقف مع السعودية والإمارات في هذا الموقف ضد قطر.

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