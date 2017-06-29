أنجبت السودانية ميسون محمد صالح، في مستشفى “نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي”، ثلاثة توائم وأطلقت عليهم أسماء، رجب وطيب وأردوغان، تيمنا بالرئيس التركي.

وفي حديثها للأناضول، أوضحت ميسون (أم لـ 5 أطفال بما فيهم التوائم) المتزوجة منذ 5 سنوات من إسماعيل صالح، أنها انجبت ثلاثة توائم خلال اليوم الثاني من عيد الفطر، في مستشفى “نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي”، الذي تديره وزارة الصحة التركية، كما سبق لها أن انجبت في المستشفى ذاته أحد أطفالها.

وقالت: “أعرف الرئيس التركي. هو من أمر بتشييد هذا المستشفى في السودان. واتوجه له بجزيل الشكر لما يقدمه لنا هذا المستشفى من خدمات جمّة”.

وبخصوص خدمات المستشفى، أضافت: “يقدم المستشفى خدمات طبية جيدة وعناية كبيرة. ولا أرغب الخروج منه قبل أن يتعافى التوائم الثلاثة بشكل تام، وذلك لعدم توافر الإمكانيات المتواجدة هنا في بيتي”.

أما الأب إسماعيل صالح، فأشار إلى أن موظفي المستشفى يقدمون عناية كبيرة للمرضى والنزلاء.

وقال: “أشكر أردوغان الذي يقدم خدمات للمسلمين دون أن يميز بين الأعراق. وهذا المستشفى خير مثال على ذلك. وأنا سعيد بالأسماء التي أطلقناها على توائمنا الثلاثة”.

وأضاف: “نأمل أن يكونوا متل صاحب الاسم الذي يحملونه. وآمل أن يلتقي أردوغان التوائم الثلاث خلال قدومه إلى السودان”.

وأنشأت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، التابعة لرئاسة الوزراء، مستشفى”نيالا التركي السوداني التعليمي البحثي”، في مدينة نيالا عام 2014، ويعمل فيه الوقت الحالي 21 طبيبا تركيا مختصا في أقسام مختلفة، ترسلهم المستشفيات التركية للعمل لفترات محددة فيه.

وتلقّى أكثر من 150 ألف شخص الفحص الطبي في المستشفى منذ تأسيسه (دخل الخدمة في فبراير/شباط 2014)، وأجرى المستشفى خلال المدة المذكورة أكثر من 4300 عملية جراحية، فيما ولد فيه قرابة 300 مولودا.

ويضم المستشفى 3 غرف عمليات، وقسما للأطفال وحديثي الولادة، وقسما للعناية المركزة، إلى جانب أقسام أخرى.

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