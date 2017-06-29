كشف رئيس حزب الأمة الكويتي وأستاذ التفسير بجامعة ، الدكتور حاكم المطيري، أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح يقوم بإعداد مخيم يستطيع إيواء نصف مليون فلسطيني استعداد للهجوم على .

 

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، خريطة لعملية تبادل أراضي بين ومصر في إطار الخطة الامريكية المزمع تنفيذها:”يتم الآن في # وبإشراف نظام السيسي إعداد مخيم لنصف مليون فلسطيني يراد تهجيرهم من #غزة حال الهجوم عليها”!.

 

ووفقا للخريطة فإنه سيتم إضافة أراض مصرية لقطاع غزة، مقابل منح أراض بمساحة مساوية من صحراء .

 

كما كشفت الخريطة عن إقامة ممر سريع يربط بين مصر والاردن وقطاع غزة.

 

 

Also published on Medium.