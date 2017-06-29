كشف رئيس حزب الأمة الكويتي وأستاذ التفسير بجامعة الكويت، الدكتور حاكم المطيري، أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقوم بإعداد مخيم يستطيع إيواء نصف مليون فلسطيني استعداد للهجوم على غزة.

وقال “المطيري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، خريطة لعملية تبادل أراضي بين إسرائيل ومصر في إطار الخطة الامريكية المزمع تنفيذها:”يتم الآن في #سيناء وبإشراف نظام السيسي إعداد مخيم لنصف مليون فلسطيني يراد تهجيرهم من #غزة حال الهجوم عليها”!.

يتم الآن في #سيناء وبإشراف نظام السيسي إعداد مخيم لنصف مليون فلسطيني يراد تهجيرهم من #غزة حال الهجوم عليها!

#قطرhttps://t.co/CtcQwVdY8A — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) June 29, 2017

ووفقا للخريطة فإنه سيتم إضافة أراض مصرية لقطاع غزة، مقابل منح مصر أراض بمساحة مساوية من صحراء النقب.

كما كشفت الخريطة عن إقامة ممر سريع يربط بين مصر والاردن وقطاع غزة.

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