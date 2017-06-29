أكد الإعلامي السعودي، تركي الدوسري بأن وقطر إخوان، معربا عن تفاؤله خلال الأيام القادمة، فيما يتعلق بالازمة الخليجية القائمة منذ قرابة الشهر، بحسب قوله.

 

وقال “الدروسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هو أحد القادة الخليجية وبإذن سوف يعود خليجنا مثل ما كان ونحن مع جمع الصف وقطر و السعوديه أخوان وانا متفائل في قادم الأيام”.

 

وكانت قد أعلنت اليوم الخميس وعلى لسان وزير خارجيتها، الشيخ ، رفضها لمطالب دول الـ13، مؤكدا بأن المطالب يستحيل تنفيذها لأنها مخالفة للمنطق.

 

يشار إلى أن المهلة المحددة بعشرة أيام من قبل للاستجابة للمطالب تنتهي يوم الاحد القادم.

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