أكد الإعلامي السعودي، تركي الدوسري بأن السعودية وقطر إخوان، معربا عن تفاؤله خلال الأيام القادمة، فيما يتعلق بالازمة الخليجية القائمة منذ قرابة الشهر، بحسب قوله.

وقال “الدروسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الشيخ تميم هو أحد القادة الخليجية وبإذن الله سوف يعود خليجنا مثل ما كان ونحن مع جمع الصف وقطر و السعوديه أخوان وانا متفائل في قادم الأيام”.

الشيخ تميم هو أحد القادة الخليجية وبإذن الله سوف يعود خليجنا مثل ما كان ونحن مع جمع الصف وقطر و السعوديه أخوان وانا متفائل في قادم الأيام ،، pic.twitter.com/2MymmvBUCT — تركي الدوسري (@T__2013) June 29, 2017

وكانت قطر قد أعلنت اليوم الخميس وعلى لسان وزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رفضها لمطالب دول الحصار الـ13، مؤكدا بأن المطالب يستحيل تنفيذها لأنها مخالفة للمنطق.

يشار إلى أن المهلة المحددة بعشرة أيام من قبل دول الحصار للاستجابة للمطالب تنتهي يوم الاحد القادم.

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