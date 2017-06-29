وجهت الأكاديمية الأردنية، الدكتورة ، انتقادات لحركة “” بسبب ما وصفته بموقفها “الضبابي” فيما يتعلق بالتسريبات الخاصة حول توقيع اتفاق ثلاثي بينها وبين وإسرائيل والقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان حول “”.

 

وقالت “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يؤسفني ان اقول ان حركة #حماس تتوشح بنوع من الضبابية فيما يخص ما سرب من اتفاقيات دحلانية سيسية اماراتية صهيونية على الشعب الغزي #غزة#”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى مطالبة حماس: “ان تحترم عقولنا وتقدر حجم تعاطفنا مع غزة كصرح من شموخ وتمثل الكبرياء الكوني،،وعليها ان تتعامل معنا كمناصرين وكلنا مع صمودكم”.

 

وعبرت “الوحش” عن قلقها مما يدور بالقول: ” يؤرقني ان اتتبع اخبار غزة بل استقيها من اعلام الصهاينة وسفلة من المنافقين،،بينما انتي يا حماس موضع التصديق تقفين صامتة”.

 

وأضافت: ” موضوع الوثيقة وما يسمى تسليم #غزة للعصابات مقابل فك الحصار ،،كل هذا موضع حديث المحبين والكارهين لكم،،اما آن لكم ان توضحوا لنا كيف هي الامور”.

 

واختتمت تدويناتها قائلة: ” هذه اللحظات مرعبة حيث تساوم بلاد على التطبيع او القطيعة،،فاصبحت امورنا مبهمة بل تنزلق نحو الهاوية واخاف من تنزلقوا وتبتعدوا”.

 

 

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