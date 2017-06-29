وجهت الأكاديمية الأردنية، الدكتورة فاطمة الوحش، انتقادات لحركة “حماس” بسبب ما وصفته بموقفها “الضبابي” فيما يتعلق بالتسريبات الخاصة حول توقيع اتفاق ثلاثي بينها وبين مصر الإمارات وإسرائيل والقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان حول “غزة”.

وقالت “الوحش” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يؤسفني ان اقول ان حركة #حماس تتوشح بنوع من الضبابية فيما يخص ما سرب من اتفاقيات دحلانية سيسية اماراتية صهيونية على الشعب الغزي #غزة#فلسطين”.

يؤسفني ان اقول ان حركة #حماس تتوشح بنوع من الضبابية فيما يخص ما سرب من اتفاقيات دحلانية سيسية اماراتية صهيونية على الشعب الغزي #غزة#فلسطين 1 — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) June 29, 2017

وأضافت في تغريدة أخرى مطالبة حماس: “ان تحترم عقولنا وتقدر حجم تعاطفنا مع غزة كصرح من شموخ وتمثل الكبرياء الكوني،،وعليها ان تتعامل معنا كمناصرين وكلنا مع صمودكم”.

يلزم حماس ان تحترم عقولنا وتقدر حجم تعاطفنا مع غزة كصرح من شموخ وتمثل الكبرياء الكوني،،وعليها ان تتعامل معنا كمناصرين وكلنا مع صمودكم #غزة2 — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) June 29, 2017

وعبرت “الوحش” عن قلقها مما يدور بالقول: ” يؤرقني ان اتتبع اخبار غزة بل استقيها من اعلام الصهاينة وسفلة الاحتلال من الخونة المنافقين،،بينما انتي يا حماس موضع التصديق تقفين صامتة”.

يؤرقني ان اتتبع اخبار غزة بل استقيها من اعلام الصهاينة وسفلة الاحتلال من الخونة المنافقين،،بينما انتي يا حماس موضع التصديق تقفين صامتة #غزة3 — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) June 29, 2017

وأضافت: ” موضوع الوثيقة وما يسمى تسليم #غزة للعصابات مقابل فك الحصار ،،كل هذا موضع حديث المحبين والكارهين لكم،،اما آن لكم ان توضحوا لنا كيف هي الامور”.

موضوع الوثيقة وما يسمى تسليم #غزة للعصابات مقابل فك الحصار ،،كل هذا موضع حديث المحبين والكارهين لكم،،اما آن لكم ان توضحوا لنا كيف هي الامور4 — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) June 29, 2017

واختتمت تدويناتها قائلة: ” هذه اللحظات مرعبة حيث تساوم بلاد الحرمين على التطبيع او القطيعة،،فاصبحت امورنا مبهمة بل تنزلق نحو الهاوية واخاف من تنزلقوا وتبتعدوا”.

هذه اللحظات مرعبة حيث تساوم بلاد الحرمين على التطبيع او القطيعة،،فاصبحت امورنا مبهمة بل تنزلق نحو الهاوية واخاف من تنزلقوا وتبتعدوا #غزة5 — الدكتورةفاطمة الوحش (@Fatemahalwash) June 29, 2017

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