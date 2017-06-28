كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “”، الدكتور موسى أبو مرزوق، عن ملامح الخطة الأمريكية التي تهدف إلى إقامة كونفدرالية مع والأردن مقابل التخلي عن فكرة إقامة دولة للفلسطينيين.

 

وقال “أبو مرزوق” في تدوينة  له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن“: “معالم الامريكية: كيان فلسطيني لا دوله، كنفدرالية مع الاْردن ومصر، إنهاء مشكله وتوطينهم، يهودية الكيان، سلام شامل في ”.

يشار إلى أن هذه التغريدة جاءت بعد أن كشفت مصادر فلسطينية عن أن  “دونالد ” سيعلن مطلع أغسطس/آب المقبل من واشنطن عن بدء انطلاق جولة جديدة من مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

 

 

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