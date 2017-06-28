كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الدكتور موسى أبو مرزوق، عن ملامح الخطة الأمريكية التي تهدف إلى إقامة كونفدرالية مع مصر والأردن مقابل التخلي عن فكرة إقامة دولة للفلسطينيين.

وقال “أبو مرزوق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “معالم السياسة الامريكية: كيان فلسطيني لا دوله، كنفدرالية مع الاْردن ومصر، إنهاء مشكله اللاجئين وتوطينهم، يهودية الكيان، سلام شامل في المنطقة”.

معالم السياسة الامريكية: كيان فلسطيني لا دوله، كنفدرالية مع الاْردن ومصر، إنهاء مشكله اللاجئين وتوطينهم، يهودية الكيان، سلام شامل في المنطقة — د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) June 27, 2017

يشار إلى أن هذه التغريدة جاءت بعد أن كشفت مصادر فلسطينية عن أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” سيعلن مطلع أغسطس/آب المقبل من واشنطن عن بدء انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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