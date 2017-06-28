نشرت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد عبر حسابها على «إنستغرام» فيديو تظهر فيه أثناء زيارتها لجدتها المصابة بالسرطان.
Nothing will ever beat this love😣❤️ I took off of work for the past 3 days to surprise my beautiful Oma in Holland on her birthday. She is going through the hardest struggle of her life battling cancer again but I know for a fact she is the strongest woman i have ever met. Today is my last day with my family here in Holland and the last thing I want to do is leave…But I will, so I can work my hardest and come back soon❤️👩❤️👩I love you @ansvandenherik @herik000 @joannvdherik @lizzyvdherik @ianvdherik @yolanda.hadid Times like these are so important to me and I wouldn’t give them up for the world🌎 Happy birthday Oma…Thank you for birthing and raising my perfect mother into the woman she is today🦋 #FamilyFirst #Eachothersfavorite
وتبدو بيلا في المقطع وهي تسير في رواق المستشفى في هولندا حيث تمكث جدتها قبل أن تدخل إلى غرفتها وتقدم لها باقة من الورود كمفاجأة في يوم ميلادها.
واحتضنت الحفيدة الجدة بطريقة مؤثرة جداً. وحقق الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة في يوم واحد.
وتعليقاً عليه كتبت بيلا: «لا يمكن أيّ شيء أن يتغلب على هذا الحب. توقفت عن العمل في الأيام الـ3 الماضية لأفاجئ أوما الرائعة في هولندا لمناسبة عيد ميلادها. فهي تعيش المعركة الأكثر قسوة في حياتها وتحارب مرض السرطان. لكنني أعلم تماماً أنها المرأة الأكثر قوة ممن عرفتهنّ حتى الآن».
وتابعت: «واليوم هو الأخير الذي أمضيه مع عائلتي هنا في هولندا. وآخر ما أرغب في القيام به هو الرحيل… لكنني سأفعل ذلك لأتمكن من العمل بأفضل الطرق قبل أن أعود قريباً… أحبك».
يُذكر أن بيلا هنأت متابعيها وجمهورها بعيد الفطر المبارك وكتبت«عيد مبارك، أتمنى لكم جميعاً السعادة ولكل أصدقائي وعائلتي».
وأضافت: «الشعب الفلسطيني أحبكم كثيرًا. أرسل تهنئتي من منزل جدتي في ولاية فيرجينيا، وهو المكان الأقرب لمكان ولادتي».
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