هذا ما أراد ان يقوله الكاتب السعودي المثير للجدل محمد آل الشيخ المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, والذي يطل في كل مرة مثيرا للفتن في الخليج العربي لإرضاء ولاة أمره سواءً في السعودية أو الامارات.

وبنظرة متعالية وتهديد صريح، اعتبر آل الشيخ، أن إيران وتركيا وأمريكا لن يستطيعوا إنقاذ قطر من “ورطتها”، زاعما بأن الحل الوحيد لأزمتها مع رباعية دول الحصار هو “رفع الراية البيضاء”.

وقال “آل الشيخ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا الفرس او الترك او الالمان او حتى الامريكيين ستنقذ قطر من ورطتها لا حل الا كما قال عبدالرحمن الراشد ان ترفعوا الراية البيضاء وعسانا نقبل”.

لا الفرس او الترك او الالمان او حتى الامريكيين ستنقذ قطر من ورطتها لا حل الا كما قال عبدالرحمن الراشد ان ترفعوا الراية البيضاء وعسانا نقبل. — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) June 28, 2017

وزعم في تغريدة أخرى أن: ” موقف دول الخليج الحازم من امير قطر سيستفيد منه القطريون بالتخلص من كراديس عرب عزمي بشاره المرورحين والاخونج المرتزقة؛ وسيصبح هواؤكم أنقى”.

موقف دول الخليج الحازم من امير قطر سيستفيد منه القطريون بالتخلص من كراديس عرب عزمي بشاره المرورحين والاخونج المرتزقة؛ وسيصبح هواؤكم أنقى.. — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) June 28, 2017

وكانت الرياض وعلى لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، قد اعتبرت أن قطر بيدها قرار وقف دعمالإرهاب والجماعات المتطرفة.

وقال “الجبير” في تغريدات نقلتها تقارير إعلامية إن قرار التوقف عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة.

وشدد الجبير على أنه لن يكون هناك أي تفاوض مع السلطات في الدوحة بشأن قائمة المطالب التي قدمتها أربع دول عربية.

ووصفت دول كثيرة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ان بعض المطالب غير قابل للتحقيق فيما اعتبرها قانونيون ومسؤولون غربيون إنها تنتقص من سيادة دولة مستقلة وهي تعارض القانون الدولي، في حين وتتجه الإمارات والسعودية إلى تصعيد الأزمة مع قطر من خلال مطالبها التعجيزية والتي منحت قطر عشرة أيام لتنفيذها ويعد هذا الأمر مستحيلاً.

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