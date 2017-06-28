في حالة استنكارية لما وصل له العرب والمسلمون، دعت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، الله بأن “يرحمنا” يوم ينادى على أسماء الأمة الإسلامية بأسماء يهودية.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، معبرة عن تضامنها مع المعارض الكويتي السابق كساب العتيبي الذي تعرض للهجوم بعد تسميته لنجله باسم “تميم”:”اللهم ارحمنا من يومٍ يُنادى فبه على أبناء هذه الأمّة بشارون و إيهود و أفيخاي!!”.

اللهم ارحمنا من يومٍ يُنادى فبه على أبناء هذه الأمّة بشارون و إيهود و أفيخاي..! https://t.co/Rn2gkRkLV7 — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 28, 2017

وكان “العتيبي” قد هاجم منتقديه “أدعياء الوطنية” قائلا: ” لإدعياء الوطنية .. كل شيء لكم ، فقط اتركوا لنا حُرية تسمية أولادنا. وليرحم الله أياماً كان فيها للعرب شيءٌ من مرجلة ومروءة وبقيّة من أخلاق”.

لإدعياء الوطنية ..

كل شيء لكم ، فقط اتركوا لنا حُرية تسمية أولادنا. وليرحم الله أياماً كان فيها للعرب شيءٌ من مرجلة ومروءة وبقيّة من أخلاق. pic.twitter.com/pAAb6bMd5y — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) June 27, 2017

وكان كساب العتيبي قد أطلق على نجله اسم “تميم” تيمنا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك وفاء لعهد قطعه على نفسه منذ عام 2014.

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