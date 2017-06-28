في حالة استنكارية لما وصل له العرب والمسلمون، دعت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “، بأن “يرحمنا” يوم ينادى على أسماء الإسلامية بأسماء يهودية.

 

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”، معبرة عن تضامنها مع المعارض الكويتي السابق الذي تعرض للهجوم بعد تسميته لنجله باسم “تميم”:”اللهم ارحمنا من يومٍ يُنادى فبه على أبناء هذه الأمّة بشارون و إيهود و أفيخاي!!”.

 

وكان “العتيبي” قد هاجم منتقديه “أدعياء الوطنية” قائلا: ” لإدعياء الوطنية .. كل شيء لكم ، فقط اتركوا لنا حُرية تسمية أولادنا. وليرحم الله أياماً كان فيها للعرب شيءٌ من مرجلة ومروءة وبقيّة من أخلاق”.

 

وكان كساب العتيبي قد أطلق على نجله اسم “تميم” تيمنا بأمير الشيخ ، وذلك وفاء لعهد قطعه على نفسه منذ عام 2014.

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