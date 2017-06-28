أثارت تغريدة للكاتب التركي إسماعيل ياشا، جنون العديد من الكتاب والامراء السعوديين، بعد توجيهه التحية لأبناء “القبائل العربية” التي وقفت بجانب الخلافة العثمانية.

وقال “ياشا” في تدوينته التي أثارت الغضب عليه ورصدتها “وطن”:” تحياتنا لأبناء القبائل العربية التي وقفت إلى جانب الخلافة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية وإلى مواطني الدول العربية من الأصول التركية”.

تحياتنا لأبناء القبائل العربية التي وقفت إلى جانب الخلافة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية وإلى مواطني الدول العربية من الأصول التركية — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) June 27, 2017

وما أن أنهى الكاتب التركي تغريدته حتى انهالت عليه الردود المهاجمة، له وللدولة العثمانية وتركيا الحالية، حيث رد الكاتب “خالد عباس طاشكندي” بالقول: ” الحقائق التاريخية الدامغة تؤكد أن العرب ناضلوا للتخلص من محاولة فرض الهيمنة العثمانية الغاشمة عليهم، والتي صادرت أملاكهم وأرزاقهم وبسبب سياسة القمع والسطو في عهد أحمد جمال باشا ومصادرته أرزاق العرب حدثت مجاعة1915.. ولذلك قامت الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية”.

2) وبسبب سياسة القمع والسطو في عهد أحمد جمال باشا ومصادرته أرزاق العرب حدثت مجاعة1915.. ولذلك قامت الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية — خالد عباس طاشكندي (@Khalid_Tashkndi) June 27, 2017

من جانبه رد الكاتب “عبد الرحمن الفهد” متسائلا: ” تعرف “بخروش بن مسعود بن علاس الزهراني” ورفيق دربه طامي بن شعيب ؟؟”.

تعرف "بخروش بن مسعود بن علاس الزهراني" ورفيق دربه طامي بن شعيب ؟؟ — عبدالرحمن الفهـد🇸🇦 (@ahfahad) June 27, 2017

ورد الكاتب “مزروع المزروع” قائلا: ” من الملاحظ ان نتاج قبائلنا موجود وباقي في اعلى المحافل قبل العثماني وبعده.. لكن قول لي نتاج العثمانيين ليش اختفى؟”.

من الملاحظ ان نتاج قبائلنا موجود وباقي في اعلى المحافل قبل العثماني وبعده.. لكن قول لي نتاج العثمانيين ليش اختفى؟ #ادب_سز — مزروع المزروع 🇸🇦 (@Mazroa) June 27, 2017

من جانبه رد الامير السعودي “خالد آل سعود” مهاجما تركيا: ” الخلافة الإسلامية على شواطىء العُراة ، والحكم بغير ما أنزل الله .. الله يعز ديرة التوحيد “.

الخلافة الإسلامية على شواطىء العُراة ، والحكم بغير ما أنزل الله ..

الله يعز ديرة التوحيد .. — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) June 27, 2017

ومن طرفه، علق الكاتب “إسماعيل ياشا” على الردود التي يلقاها ساخرا: ” تغريدة واحدة زلزلتهم.. وما بالكم بقناة كبيرة مثل الجزيرة :)))”.

تغريدة واحدة زلزلتهم.. وما بالكم بقناة كبيرة مثل الجزيرة :))) — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) June 27, 2017

يشار إلى أنع من ضمن المطالب التي تقدمت بها دول الحصار لقطر هو إغلاق القاعدة التركية، وهو الامر الذي أثار غضب وزير الخارجية التركي “غاويش أوغلو” الذي اعتبر ان امر القاعدة سيادي بين دولتين لا يعني أحدا.

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