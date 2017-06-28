ربط الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، بين أزمة دول الخليج وقطع العلاقات مع قطر، والقصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، على بعض المواقع في قطاع غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ألا ترون القواسم المشتركة بين حصار قطر وحصار غزّة؟ نفس القوى التي تحاصر غزة هي التي تحاصر اليوم قطر، نفس الهدف، تركيع أي نوع من المقاومة للنظام العربي القديم، نفس المنطق الأعرج، محاربة الإرهاب الذي لا تنتجه إلا أنظمة الفساد والتزييف والقمع”.

وتابع: “مع أهلنا في غزة وهم تحت الحصار الإسرائيلي – المصري – الخليجي، وخاصة وهم من جديد تحت القصف، ومع أهلنا في قطر ولا أحد يعلم هل سنفيق ذات صباح على خبر غارات جوية تستهدف الجزيرة ، فلكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها”.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء الماضي، غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، مما خلف أضرارًا مادية ودفع وزارة الداخلية لإخلاء المواقع الأمنية والعسكرية بالقطاع.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن الطائرات استهدفت«موقع بدرللمقاومة» التابع لكتائب القسام غربي مدينة غزة بعدة صواريخ، كما استهدفت الطائرات للمرة الثانية على التوالي أرضا زراعية شرق منطقة وادي غزة جنوب المدينة.

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