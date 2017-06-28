شن الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعد الدوسري هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي ، مؤكدا بأنه سيقود إلى الهاوية، مضيفا بأنه ليس إلا مجرد دمية تابع لأبو ظبي.

 

وقال “الدوسري” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”بن سلمان يقود المنطقةالى الهاوية واصبح مجرد دميه وتابع بيد مشيخة والملك عاجز ومصاب بالزهايمر وضعف الذاكرة”.

 

وأوضح “الدوسري” بأن ” الخطاب الإعلامي لبن سلمان متطرف جدا ضد وحكامها ولا استبعد ان يقدم على إشعال حرب في اي لحظة كما فعل في ”.

 

يشار إلى أن تقارير إعلامية أكدت بأن ولي عهد أبو ظبي، هو المحرك الفعلي للسياسية بعد تمكنه من السيطرة على ولي العهد الجدي محمد بن سلمان وتوسطه لدى الإدارة الامريكية وتسويقه لها للموافقة على توليه عرش .

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