شن الأكاديمي السعودي المعارض، الدكتور سعد الدوسري هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا بأنه سيقود المنطقة إلى الهاوية، مضيفا بأنه ليس إلا مجرد دمية تابع لأبو ظبي.

وقال “الدوسري” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بن سلمان يقود المنطقةالى الهاوية واصبح مجرد دميه وتابع بيد مشيخة أبو ظبي والملك عاجز ومصاب بالزهايمر وضعف الذاكرة”.

بن سلمان يقود المنطقةالى الهاوية واصبح مجرد دميه وتابع بيد مشيخة أبو ظبي والملك عاجز ومصاب بالزهايمر وضعف الذاكرة #سقوط_تميم_حتمي_لا_مفر_منه — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 28, 2017

وأوضح “الدوسري” بأن ” الخطاب الإعلامي لبن سلمان متطرف جدا ضد قطر وحكامها ولا استبعد ان يقدم على إشعال حرب في اي لحظة كما فعل في اليمن”.

الخطاب الإعلامي لبن سلمان متطرف جدا ضد قطر وحكامها ولا استبعد ان يقدم على إشعال حرب في اي لحظة كما فعل في اليمن #سقوط_تميم_حتمي_لا_مفر_منه — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 28, 2017

يشار إلى أن تقارير إعلامية أكدت بأن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد هو المحرك الفعلي للسياسية السعودية بعد تمكنه من السيطرة على ولي العهد الجدي محمد بن سلمان وتوسطه لدى الإدارة الامريكية وتسويقه لها للموافقة على توليه عرش المملكة.

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